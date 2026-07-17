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Els joves de 16 a 25 anys poden demanar gratis un test d'ITS per fer-se'l a casa: detecta VIH, clamídia i gonorrea

El nou projecte ITSready ofereix kits gratuïts d'automostra, notificació anònima a parelles sexuals i un xatbot sobre salut sexual

Les infeccions de transmissió sexual (ITS) van en augment

Les infeccions de transmissió sexual (ITS) van en augment / Arxiu

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ACN

Barcelona

Un nou projecte de recerca i innovació posa a l'abast de les persones joves de 16 a 25 anys de tot Catalunya eines digitals per facilitar la prevenció i el diagnòstic precoç del VIH, la clamídia i la gonorrea. Es tracta de la iniciativa ITSready, que ofereix kits gratuïts d'automostra per fer la prova des de casa, una eina de notificació anònima a les parelles sexuals davant d'una possible exposició a una infecció de transmissió sexual i un xatbot amb informació validada sobre salut sexual. A més, la proposta generarà evidència científica sobre la viabilitat, l'acceptabilitat i l'impacte d'aquestes intervencions digitals per complementar els serveis de salut sexual existents.

Les infeccions de transmissió sexual (ITS) continuen representant un important repte de salut pública. En els darrers anys, Catalunya ha registrat un augment sostingut dels diagnòstics, especialment entre la població jove, fet que evidencia la necessitat d'impulsar noves estratègies de prevenció, diagnòstic precoç i promoció de la salut sexual adaptades als seus hàbits i necessitats.

En aquest context s'ha impulsat ITSready, un projecte de recerca i innovació pioner a Catalunya i a l'Estat que desenvolupa tres eines digitals orientades a millorar el coneixement sobre les ITS i facilitar l'accés al diagnòstic entre les persones joves d'entre 16 i 25 anys de tot Catalunya.

El projecte està finançat per La Marató de 3Cat i està liderat conjuntament pel Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya (CEEISCAT), grup que forma part de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) i està vinculat a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut; la Fundació Lluita contra les Infeccions; l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i el Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats (CJAS). També compta amb la participació del Servei de Microbiologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol.

Tres eines digitals per facilitar la prevenció i el diagnòstic

El projecte inclou diverses eines digitals innovadores. En primer lloc el Testa't Jove, un aplicatiu que permet sol·licitar gratuïtament un kit d'automostra adaptat a les pràctiques sexuals de cada persona per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea. Les persones participants reben el kit al domicili o en un punt de recollida, envien les mostres al laboratori de referència i poden consultar els resultats de manera confidencial a través de la plataforma.

Per altr abanda, un canal de comunicació anomenat Notifica, que facilita comunicar de manera anònima a les parelles sexuals una possible exposició a una ITS després d'un diagnòstic positiu, afavorint el diagnòstic precoç i contribuint a interrompre les cadenes de transmissió. "La clamídia i la gonorrea són infeccions que, en molts casos, no presenten símptomes. Això fa que moltes persones no sàpiguen que les tenen i, sense voler, les puguin transmetre. Facilitar el diagnòstic precoç i la notificació a les parelles sexuals és clau per interrompre les cadenes de transmissió, prevenir complicacions i protegir la salut sexual", ha explicat Lucía Bailón, investigadora de la Fundació Lluita contra les Infeccions.

Per últim, els joves disposaran d'un xatbot, que sota el nom d'Informa't proporcionarà informació fiable i validada sobre sexualitat, ITS i prevenció amb un llenguatge adaptat a aquest segment de la població. "Cada vegada més persones joves busquen informació sobre sexualitat i ITS a internet o a través d'eines d'intel·ligència artificial. Amb Informa't volem que aquesta informació sigui rigorosa, actualitzada i validada per professionals de la salut, perquè prendre decisions informades també és una eina de prevenció", ha assenyalat Cristina Rius, cap del Servei d'Epidemiologia de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

Jordi Baroja, director del Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats, ha recordat que encara avui en dia "parlar d'ITS continua generant vergonya, culpa o por". Per això, ha avisat que per garantir els drets sexuals de les persones joves, cal apropar els serveis allà on són elles, amb eines accessibles, confidencials i lliures de judicis.

1.500 kits d'automostra

El projecte preveu distribuir 1.500 kits gratuïts d'automostra entre persones joves d'entre 16 i 25 anys residents a Catalunya. Les primeres dades obtingudes durant la fase pilot ja apunten el potencial d'aquest model per arribar a persones que habitualment no accedeixen als circuits convencionals de diagnòstic. Gairebé la meitat de les persones participants (41,9%) no s'havien fet mai una prova d'ITS, un resultat que evidencia la capacitat d'aquest tipus d'intervencions per reduir les barreres d'accés al cribratge i facilitar el diagnòstic precoç.

Evidència científica

Més enllà del desenvolupament de noves eines digitals, ITSready pretén generar evidència científica sobre la viabilitat, l'acceptabilitat i l'impacte d'aquestes intervencions en la prevenció i el diagnòstic precoç de les ITS i el VIH entre la població jove. L'objectiu és contribuir al desenvolupament de models innovadors que complementin els serveis de salut sexual existents, ajudin a reduir l'estigma associat a les ITS i facilitin un accés més equitatiu al diagnòstic i a la informació. Si els resultats confirmen la seva eficàcia, el projecte podria esdevenir un model de referència per ampliar aquest tipus d'intervencions digitals a altres territoris i col·lectius.

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A més, ITSready incorpora la perspectiva de gènere i la diversitat sexual en totes les fases del projecte, des del disseny de les eines fins a la seva avaluació, amb l'objectiu de reduir desigualtats i oferir recursos adaptats a la diversitat de la població jove.

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