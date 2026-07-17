Ment i cos
Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: "En alguns casos, els fills assumeixen rols excessivament madurs per a la seva edat, fent-se càrrec de responsabilitats que no els corresponen"
La setmana anterior vaig reflexionar sobre els fills únics. Aquella reflexió em porta avui a llençar la següent qüestió: I tenir massa germans? És un avantatge o un inconvenient? Quants germans es considera «massa»?
Des d’una mirada psicològica, allunyada de plantejaments ideològics o religiosos, tenir una família molt nombrosa –amb sis, vuit o més fills– no pot considerar-se automàticament ni beneficiós ni perjudicial per als fills. L’efecte que aquesta estructura familiar té sobre els infants no depèn tant del nombre de germans com de la capacitat real dels adults per oferir un entorn emocionalment estable, coherent i suficientment disponible.
Entre els possibles beneficis, destaca la riquesa relacional que es genera en el si d’una família nombrosa. Els infants conviuen constantment amb altres nens, fet que afavoreix l’aprenentatge espontani d’habilitats socials com compartir, cooperar, negociar o resoldre conflictes. Aquest context alhora potencia l’empatia, la flexibilitat i la capacitat d’adaptació. A més, la presència continuada de germans, actua com a font de suport emocional i redueix la sensació d’aïllament. Sovint, els fills més grans desenvolupen competències de responsabilitat i cura envers els més petits.
No obstant això, també hi ha riscos. A mesura que la família creix, l’atenció individualitzada i la disponibilitat emocional dels pares tendeixen a disminuir. Alguns infants poden sentir que passen desapercebuts o que han de competir per ser vistos, cosa que pot incidir negativament en l’autoestima. Quan els recursos emocionals dels adults són limitats, pot aparèixer una negligència afectiva no intencionada. Alhora, en alguns casos, els fills assumeixen rols excessivament madurs per a la seva edat, fent-se càrrec de responsabilitats que no els corresponen, un fenomen conegut com a parentificació.
Tanmateix, la recerca psicològica assenyala que, en famílies molt nombroses, el benestar dels infants està més relacionat amb el nivell d’estrès parental, la qualitat del vincle afectiu, l’organització familiar i el clima emocional que no pas amb el nombre de germans en si. Quan aquests elements són saludables, el desenvolupament pot ser positiu. Quan aquests elements fallen, les dificultats tendeixen a intensificar-se.
Per tant, no és tant la quantitat de fills el que determinarà el seu benestar, com la qualitat de les relacions que s’hi construiran.
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