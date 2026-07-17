Treballar a l’aire lliure durant una onada de calor: riscos, prevenció i primers auxilis
Les onades de calor són cada vegades més freqüents i intenses a causa del canvi climàtic, per aquest motiu les persones que treballen a l’aire lliure s’exposen a riscos importants per la seva salut
Mutuacat
Quan la temperatura ambiental és molt elevada, l’organisme ha de treballar més per mantenir la temperatura corporal dins dels límits normals. A més, si l’activitat física és intensa o la humitat és elevada, aquest mecanisme esdevé menys eficient.
D’altra banda, l’exposició prolongada al sol incrementa la temperatura corporal i afavoreix la deshidratació. Com a conseqüència, disminueixen la concentració, la capacitat de reacció i el rendiment físic. Per aquest motiu, durant una onada de calor augmenta el risc de patir accidents laborals, especialment en tasques que requereixen esforç físic, ús de maquinària o treballs en alçada.
El Reial decret llei 4/2023 obliga a adaptar les condicions de treball en episodis de fenòmens meteorològics adversos.
Principals riscos per a la salut
La calor excessiva pot provocar diferents alteracions, algunes lleus i altres potencialment molt greus.
- La deshidratació es produeix quan el cos perd més líquids dels que és capaç de reposar. Els primers símptomes acostumen a ser set intensa, cansament, mal de cap, irritabilitat i disminució de la concentració.
- Les rampes per calor són espasmes musculars dolorosos, especialment a les cames, braços o abdomen. Generalment, apareixen després d’un esforç físic intens i d’una pèrdua important de líquids i sals minerals.
- L'esgotament per calor representa una situació més preocupant. La persona pot presentar debilitat intensa, mareig, nàusees, sudoració abundant, pell freda i humida, així com sensació de desmai. Sense una intervenció ràpida, aquesta situació pot evolucionar cap a un cop de calor.
- El cop de calor és l’emergència mèdica més greu relacionada amb les altes temperatures. Es produeix quan l’organisme perd la capacitat de regular la seva temperatura i aquesta pot superar els 40 °C. En aquests casos, la vida de la persona corre perill i cal actuar immediatament. Entre els símptomes més habituals destaquen: Temperatura corporal molt elevada, pell calenta, vermella i seca o amb alteracions de la sudoració; mal de cap intens, confusió o desorientació, alteracions de la parla, convulsions i pèrdua de consciència.
Qui té més risc?
Tot i que qualsevol treballador pot patir els efectes de la calor, alguns factors augmenten la vulnerabilitat. Per exemple, presenten un risc superior les persones majors de 55 anys, aquelles amb malalties cardiovasculars, diabetis o problemes respiratoris, així com qui pren determinats medicaments.
Igualment, els treballadors que s’incorporen després de les vacances o que encara no s’han aclimatat a les temperatures elevades necessiten una vigilància especial.
Les mesures preventives per treballar amb seguretat
La prevenció és la millor eina per evitar incidents i protegir la salut dels treballadors. Sempre que sigui possible, convé programar les activitats més exigents durant les primeres hores del matí o a última hora de la tarda. Així mateix, és recomanable reduir o evitar els treballs físicament intensos durant les hores de màxima insolació.
Els descansos regulars permeten recuperar temperatura corporal i prevenir l’esgotament. Per tant, és important disposar d’espais ombrejats o climatitzats on descansar de manera periòdica.
Per un altre costat, mantenir una hidratació constant és molt important. La set apareix quan la deshidratació ja ha començat. Per això, cal beure aigua de forma regular encara que no es tingui sensació de set. Es recomana prendre entre 150-250 ml d’aigua cada 15-20 minuts durant tasques intenses amb calor. També és aconsellable evitar les begudes alcohòliques, energètiques o amb un excés de cafeïna, ja que poden afavorir la pèrdua de líquids.
Altrament, la roba ha de ser lleugera, transpirable i de colors clars. A més, és recomanable portar gorra o barret amb visera ampla i ulleres de sol homologades. Quan la feina ho permeti, també s’ha d’aplicar protector solar d’ampli espectre a les zones exposades.
L’organisme necessita diversos dies per adaptar-se a la calor intensa. Per aquest motiu, les persones que s’incorporen a una feina a l’exterior haurien d’augmentar progressivament el temps d’exposició.
A més, la calor pot alterar la percepció dels mateixos símptomes. Per tant, és recomanable evitar treballar en solitari quan hi hagi un risc elevat de cop de calor. De fet, observar els companys i detectar signes de fatiga o desorientació és una mesura preventiva molt eficaç.
Què cal fer si una persona presenta símptomes de cop de calor?
Actuar amb rapidesa és fonamental. Davant la sospita d’un cop de calor o d’un esgotament greu per calor, cal seguir aquests passos:
- Traslladar la persona a un lloc fresc: Cal allunyar-la immediatament del sol i portar-la a una zona ombrejada, ventilada o climatitzada.
- Avisar els serveis d’emergència: Si la persona està desorientada, presenta alteracions de consciència o ha perdut el coneixement, s’ha de trucar al 112 sense demora.
- Refredar el cos: És recomanable retirar l’excés de roba i aplicar aigua fresca sobre la pell. A més, es poden col·locar compreses humides al coll, les aixelles i l’engonal, mentre es produeix corrent d’aire amb un ventilador o un ventall.
- Oferir aigua, només si està conscient: Si la persona està conscient i pot empassar amb normalitat, se li pot oferir aigua fresca en petites quantitats. Ara bé, no s’han d’administrar begudes excessivament fredes, ni antipirètics per tractar el cop de calor. Si la persona està endormiscada, desorientada o inconscient, no se li ha de donar res per boca.
- Col·locar-la en posició lateral de seguretat: Si perd la consciència, però continua respirant, s’ha de col·locar en posició lateral de seguretat fins a l’arribada dels serveis d’emergència.
- Iniciar reanimació si deixa de respirar: Si la persona no respira amb normalitat, cal començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar i seguir les indicacions del servei d’emergències.
Les temperatures extremes ja formen part de la realitat laboral de molts sectors. Tanmateix, amb una bona planificació, una hidratació adequada, pauses regulars i una actuació ràpida davant els primers símptomes, és possible reduir significativament els riscos.
La calor no és només una incomoditat. Quan s’infravalora, pot convertir-se en una emergència mèdica greu. Afortunadament, els experts en prevenció de riscos laborals de Mutuacat Prevenció, coneixen bé la problemàtica i ajuden les empreses a minimitzar els efectes que la calor pot causar en els equips.
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