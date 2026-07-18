La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
Encara que l'aigua sempre és la millor opció per a hidratar-se, una recerca conclou que hi ha altres begudes que són realment més hidratants
L'aigua és fonamental per al cos humà. Entre el 50% i el 70% del nostre pes corporal està compost per aigua. Regula i manté la temperatura corporal, possibilita el transport dels nutrients a les cèl·lules, elimina les deixalles a través de l'orina i lubrifica i esmorteeix les articulacions, i protegeix els teixits.
I amb les altes temperatures pròpies de l'estiu, les recomanacions dels experts són clares: beure entre dos i tres litres d'aigua al dia per a evitar cops de calor.
No obstant això, a tots se'ns ve la mateixa pregunta al capdavant: l'aigua és l'única beguda que ens permet estar hidratats o hi ha alguna altra que ho fa més? Per a donar resposta a aquesta qüestió, la Universitat de St. Andrews a Escòcia ha fet una recerca.
Alternatives a l'aigua per a hidratar-se
Els indis són els reis dels lactis. A l'Índia es consumeixen cada any 87.050 milers de tones de productes derivats de la llet, com a iogurt i formatge. Li segueix la Unió Europea, els Estats Units i la Xina. La llet és un aliment que ens acompanya des que naixem i que continuem prenent al llarg de la nostra vida.
No sols aporta energia pel seu alt contingut en lactosa i grassa (percentatge més reduït si parlem de llet semi o desnatada), també perquè és una font important de calci i vitamines. Riboflavina (B2), vitamina A i D i Cianocobalamina (B12).
A més, els especialistes recomanen una ingesta diària de 2-3 racions de llet. Així, es cobreix la major part de les necessitats de calci. Un sol got conté 100 mg/100 ml.
La llet desnatada és la beguda que més hidrata perquè conté sucre, lactosa, proteïnes i greix
L'estudi publicat en ‘The American Journal of Clinical Nutrition’ ha determinat que l'aigua no és la beguda més hidratant, en contra dels que molts pensen. La llet desnatada és la que més hidrata perquè conté sucre, lactosa, proteïnes i greix, que són essencials per a mantenir-se més temps en el nostre organisme.
Amb l'Índex d'Hidratació de Begudes (BHI, per les seves sigles en anglès) desenvolupat pels investigadors, s'ha conclòs que l'aigua no és la beguda més hidratant. Durant els dies d'onada de calor és essencial conèixer quins líquids ens ajuden a suportar les temperatures extremes.
Després de la llet desnatada, el sèrum oral per a la rehidratació, la llet sencera i el suc de taronja són les begudes amb major hidratació.
Els nounats són els qui més quantitat d'aigua necessiten
Consells per a millorar la teva hidratació
Això no vol dir que calgui prescindir de l'aigua. I és que, la hidratació no sols depèn del que bevem, també del que mengem.
Una dieta equilibrada, i principalment mediterrània, basada en verdures, peix, pasta, arròs i carn, ens permetrà obtenir aproximadament el 50% de la quantitat d'aigua que el nostre cos necessita. I no totes les persones necessiten la mateixa quantitat.
Els nounats són les persones que més quantitat d'aigua necessiten. A més dels lactants, els esportistes, amb una activitat física intensa, i les dones embarassades, necessiten una major hidratació.
La necessitat d'aigua entre homes i dones difereix entorn de mig litre. S'estima, segons recerques, que un home (no esportista professional), de 20 anys i que pesa 70 quilos, i que viu en una zona amb humitat relativa del 50%, ingereix i perd 3,2 litres d'aigua al dia.
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