El peix escorpí, un perill camuflat a la sorra del mar que causa dolor intens
Aquest peix està present en aigües poc profundes del Mediterrani i el seu verí és un dels més dolorosos
El peix escorpí també conegut com a peix aranya o escurçó de mar (‘Trachinus draco’), és un animal verinós que habita en aigües poc profundes del Mediterrani, especialment a les platges de sorra, ja que li agrada camuflar-se a sota d'ella per passar desapercebut. Malgrat el que molts puguin pensar, el peix aranya al contrari d'altres peixos no mossega, sinó que pica, ho fa a través de les espines situades a la seva aleta dorsal.
El principal motiu pel qual activa aquest mecanisme, és per defensar-se, ja que injecta el verí quan algú el trepitja accidentalment, i aquest és el principal motiu pel qual els banyistes acudeixen a primers auxilis per escapolir-se del dolor intens que produeix el seu verí.
A simple vista pot passar desapercebut, però el seu aspecte una vegada fora de la sorra és inconfusible, alguns dels seus trets més destacables són:
- Mida: sol mesurar entre 15 i 45 centímetres de longitud.
- Color: presenta un cos allargat de tons marrons, grisencs i groguencs, que li permet camuflar-se a la sorra.
- Aletes: el seu tret més distintiu és l’aleta dorsal amb espines verinoses i una segona aleta pectoral també dotada de fiblons.
- Cap: gran i aixafat, amb ulls prominents i boca orientada cap amunt.
Què es pot fer si et pica un peix aranya o peix escorpí?
El sobrenom «peix escorpí» li va de perles a aquest animal, precisament per la intensitat del dolor que produeix la seva picada. Per no empitjorar l’assumpte en el cas de trepitjar accidentalment un peix aranya, és millor conèixer per endavant què has de fer si reps una de les seves erròniament anomenades «mossegades». Aquí tens tota una guia pas a pas sobre com has d'actuar en el cas que et trobessis en una situació similar on no tinguessis urgències a prop.
- Surt de l’aigua immediatament per evitar desmais o ofegaments si el dolor és intens.
- Neteja la ferida amb aigua salada (no dolça), per evitar infeccions.
- Aplica calor local: el més important és submergir la zona afectada en aigua calenta (entre 40 i 45 °C) durant 30 o 90 minuts. La calor desnaturalitza el verí.
- Evita tallar la ferida o succionar el verí: no serveix de res i pot empitjorar la lesió.
- Acudeix a un centre mèdic: en alguns casos es requereix tractament amb analgèsics, antihistamínics o fins i tot antibiòtics si hi ha infecció secundària.
Tot i que en principi les picades de peix aranya no disten de les d’altres animals com meduses quant a la gravetat, cal tenir en compte que hi ha certs col·lectius més sensibles al respecte, parlem de nens, grans i persones al·lèrgiques. Tots ells poden ser més vulnerables davant dels efectes del seu verí, per la qual cosa l’atenció mèdica haurà de ser immediata.
En cas que trepitgis accidentalment un d’aquests petits o acompanyis algú a qui li passa, truca immediatament als serveis de socorrisme i no subestimis els símptomes. GVA Salut posa el focus en els símptomes greus i recomana acudir a urgències si experimentes qualsevol mena de malestar com "vòmits, febre" entre d'altres. Una clau essencial davant les seves picadures és no aplicar fred en cap cas, ja que només empitjorarà encara més la situació: el fred ajudarà el verí a propagar-se.
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