Els experts coincideixen que la calor extrema provoca ulls secs, ardor i sensació d'arena: "Un dels òrgans més exposats i sensibles a les oscil·lacions tèrmiques"
Els ulls també sofreixen quan pugen les temperatures
Andrea Valenzuela García
El canvi climàtic i l'escalfament global afecta directament en la salut ocular, ja que les altes temperatures afecten la visió contribuint a l'evaporació de les llàgrimes, ressecant l'ull i comprometent el seu bon funcionament.
Així mateix, la pèrdua de la capa d'ozó augmenta el mal que causen els raigs UV, la qual cosa pot portar com a conseqüència l'aparició primerenca i l'acceleració de les cataractes.
La salut ocular en risc
Els perills de l'estiu i de la calor intensa sol associar-se amb la pell o la deshidratació general, però la realitat és que "els nostres ulls són un dels òrgans més exposats i sensibles a les oscil·lacions tèrmiques", segons publica José A. Matamoros, investigador del Departament d'Immunologia, Oftalmologia i ORL i investigador de l'Institut de Recerques Oftalmològiques Ramón Castroviejo de la Universitat Complutense de Madrid.
Això es deu al fet que, a l'estiu, els ulls s'exposen constantment al sol, a la calor i a l'aigua de la mar o de la piscina, entre altres factors que posen en risc la seva salut. De fet, les malalties oculars com la conjuntivitis -al·lèrgica o infecciosa- o la queratitis són molt comunes en aquesta època.
Recomanació dels experts
En aquest context, amb les onades de calor extrem i l'exposició lumínica tan intensa, els especialistes en oftalmologia de l'Hospital Universitari Sagrat Cor del grup Quirónsalud destaquen la necessitat d'incrementar la protecció dels ulls tant del sol pels raigs ultraviolats com de l'aire calent.
És per això que es recomana utilitzar ulleres amb filtre UV de qualitat per a evitar el mal en la superfície ocular. A més, com més grans siguin les ulleres millor, ja que així també es protegeix la zona del voltant dels ulls, que és molt delicada.
El sistema d'autoregulació del cos, en situacions de deshidratació o d'insolació, pot col·lapsar. Per tant, aquest fenomen pot provocar visió borrosa, marejos, dificultat d'enfocament o, fins i tot, pèrdua temporal de la visió perifèrica.
En aquest sentit, a major temperatura, major incidència de raigs ultraviolats, la qual cosa eleva el risc de sofrir cremades corneals (fotoqueratitis) i cataractes.
Per a pacients amb ull sec
Les altes temperatures afecten especialment als qui sofreixen d'ull sec. Això es deu a l'evaporació de la pel·lícula lacrimal per l'ús d'aires condicionats i ventiladors, que ressequen i poden causar ardor i sensació de tenir arena.
En aquests pacients el menisc lacrimal (la zona en la qual es genera el líquid) és escàs i, si les glàndules de Meibomio -les responsables de la capa lipídica, que és la part més externa de la pel·lícula lacrimal- no produeixen la suficient, es dona l'evaporació de les llàgrimes, deixant la còrnia exposada.
Per a evitar-ho, és important utilitzar llàgrimes artificials, o fins i tot, afegir un tractament més dens, com a gels o pomades lubrificants oculars.
Risc de conjuntivitis
La deshidratació per l'excés de calor i l'aire condicionat disminueixen la qualitat visual, augmentant el risc de conjuntivitis.
L'ambient càlid afavoreix la reproducció de partícules en suspensió i al·lergògens, la qual cosa, al costat del contacte amb l'aigua de les piscines o de la mar o l'exposició a la brisa marina, augmenten també el risc de conjuntivitis.
La conjuntivitis normalment és causada per una infecció, però pot produir-se per altres motius. La més comuna a l'estiu és l'al·lèrgica i afecta sobretot a la població infantil.
Com protegir els ulls
Per a prevenir l'impacte de la calor en els ulls, l'investigador José A. Matamoros, adverteix de la necessitat d'adoptar unes pautes concretes, basades en l'evidència científica:
- Hidratació contínua: és necessari beure aigua de manera regular per a mantenir l'estabilitat de la producció lacrimal.
- Ulleres de sol homologades: les ulleres mal il·luminades dilaten la pupil·la i permeten una major entrada de radiació nociva; per això s'han d'utilitzar unes que comptin amb el marcatge CE (obligatori a Europa), filtre UV400 contra raigs UVA i UVB, i un número de l'1 al 4, que indica la categoria del filtre solar.
- Llàgrimes artificials: les gotes humectants ajuden a mantenir la humitat en la superfície externa dels ulls. Cal utilitzar-les de manera preventiva si s'estarà exposant a l'aire condicionat o a ambients calorosos.
- Parpelleig conscient: enfront de les pantalles tendim a parpellejar fins a un 60% menys. Esforçar-se a parpellejar ajuda a redistribuir la llàgrima.
- Evitar fluxos directes: evitar que l'aire impacti directament en els ulls és clau per a prevenir la sequedat, irritació i la síndrome de l'ull sec, per la qual cosa cal orientar les reixetes de l'aire condicionat cap al cos o el sostre, i mai directament a la cara.
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