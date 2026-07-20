Serveix la crema solar de l'estiu passat? Això és el que has de comprovar abans d'usar-la
Entre els dubtes més freqüents de cada estiu, es qüestiona si les cremes solars impedeixen el bronzejat. Això és fals, prendre el sol sense usar un fotoprotector solar pot provocar greus cremades
Rebeca Gil
Prendre el sol és una necessitat. Necessitem els raigs solars, la seva llum, perquè el cos produeixi vitamina D, que és essencial per a l'absorció del calci i la consegüent salut dels nostres ossos. A més, influeix també de manera positiva en el nostre estat d'ànim.
Però el sol pot ocasionar molts problemes si no es prenen les precaucions necessàries per a protegir-nos. Les radiacions ultraviolades A (UVA), les B (UVB) i els raigs infrarojos poden provocar des de cremades lleus o greus, envelliment cutani, dermatitis i fins a càncer de pell.
Així que com no seria bo renunciar a mantenir un contacte habitual amb el sol, la millor fórmula per a protegir-nos sense ‘amagar-nos’ és l'ús de protectors solars.
Però la primera qüestió bàsica que hem de saber és que la protecció solar total no existeix.
Per això és important que l'ús de protectors es complementi amb una sèrie de premisses bàsiques com evitar l'exposició en les hores centrals del dia (entre les 12 i les 17 hores), utilitzar elements físics que limitin els raigs solars (ombrel·les, capells, roba), usar ulleres de sol i beure líquids en abundància.
El que habitualment fem les persones normals és aplicar en la nostra pell 0,5 mg per cada centímetre quadrat. I per a compensar la diferència, la recomanació dels dermatòlegs és usar fotoprotectors de 30 SPF o més, i realitzar aplicacions generoses cada dues hores aproximadament. Un especialista en dermatologia és la persona més indicada per a triar el nivell de protecció més indicat per a cada tipus de pell.
Quan aplicar-se el protector solar?
El millor moment per a aplicar la crema protectora solar és abans d'anar a la piscina o la platja, per a assegurar la seva absorció completa i, en definitiva, la seva eficàcia.
Una altra qüestió important és la resistència dels protectors a l'aigua:
- Els productes amb etiqueta “water resistant” aconsegueixen que el 70% de la protecció resisteixi després d'un parell de banys, d'uns 20 minuts cadascun.
- Els marcats com “waterproof” resisteixen uns 80 minuts de banys.
- En qualsevol cas, el millor per a no córrer riscos és renovar la crema després de cada capbussó.
Un advertiment important, sobretot per a aquelles persones que decideixen anar a estiuejar al nord, és que cal anar amb compte amb els dies ennuvolats, sobretot a l'estiu. No és cert que quan els núvols tapen el sol aquest sigui menys nociu, ja que hi ha raigs ultraviolats que es continuen filtrant.
Així que a l'estiu, en aquestes condicions hem de mantenir el mateix factor de protecció i renovar-lo amb la mateixa freqüència.
I què fem amb la crema del sol de l'estiu passat? Els fabricants indiquen en l'envàs la data de caducitat de cada producte, tan obert com si no l'hem utilitzat mai. Si la crema té un aspecte estrany o una olor desagradable és millor rebutjar-la.
A més, després de la seva obertura (depenent del producte) no s'hauria d'utilitzar passat 6 o 12 mesos.
I finalment, és fals que les cremes protectores impedeixin o dificultin el bronzejat. Prendre el sol sense usar un fotoprotector solar pot provocar greus cremades.
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