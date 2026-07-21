Entrevista | DRA. Fátima Sánchez Aparicio Oftalmòloga i retinòloga de la Fundació Althaia
Dra. Fátima Sánchez, oftalmòloga i retinòloga: "un sol segon de l’eclipsi pot lesionar la retina"
L'experta de la Fundació Althaia alerta que fins i tot una exposició de pocs segons pot provocar danys irreversibles a la retina i recorda que només les ulleres homologades ofereixen una protecció adequada
L’eclipsi solar total del 2026 serà el primer d’una sèrie de tres eclipsis que es podran veure els pròxims anys. Concretament, el primer tindrà lloc el 12 d'agost convertint durant uns instants el dia en nit. El fenomen astronòmic excepcional es podrà veure des d'algunes zones de Catalunya, per aquest mateix motiu és essencial conèixer la millor manera de gaudir-lo sense patir danys oculars irreversibles. L'oftalmòloga i retinòloga de la fundació Althaia, la Dra. Fátima Sánchez Aparicio, proporciona la prevenció necessària.
Per què mirar un eclipsi solar sense protecció pot causar lesions a la retina?
S’anomena una retinopatia solar. El que passa és que els rajos solars incideixen directament sobre la fòvea, que és la zona de màxima visió, i hi produeixen una lesió fotoquímica i tèrmica de les cèl·lules encarregades de la visió, anomenades fotoreceptors. Això les destrueix i pot provocar una pèrdua de visió irreversible.
Només uns segons mirant el Sol poden provocar danys permanents?
La lesió no depèn del temps d’exposició, pot aparèixer des del més petit contacte. És a dir, el primer segon que es mira directament el sol en eclipsi ja pot causar danys permanents.
Per què un eclipsi és més perillós que mirar el Sol en un dia qualsevol?
A diferència de l’eclipsi, el Sol en un dia normal ens enlluerna directament i això ens impedeix mirar-lo fixament, fet que provoca que apartem la vista. A més, tot i que el risc no sigui estrictament dependent del temps, com més estona el mirem, més probabilitats hi ha que es produeixi una lesió. Si utilitzem filtres que són homologats, podem aguantar més temps mirant el Sol, cosa que de manera natural no podríem fer. Els filtres, però, no protegeixen al 100%. Per aquest motiu, s’ha d’evitar mirar directament al sol tot i fer-ho amb ulleres homologades.
Quina és l'única manera segura d'observar un eclipsi solar?
Només hi ha una manera segura: usar unes ulleres homologades amb ISO 12312-2:2015. Aquest és l’únic filtre que ha demostrat que bloqueja el 99,9% dels rajos solars. Aquestes ulleres, específiques per a l’eclipsi, no es poden usar en situacions quotidianes perquè tenen un filtre molt intens i, si miréssim a través d’elles en condicions normals, ho veuríem tot negre. Es poden aconseguir en òptiques, centres d’astronomia… són fàcils d’aconseguir.
En infants hi ha algun límit?
No hi ha un límit d’edat definit, però aproximadament fins als 8 o 10 anys el desenvolupament visual encara no és complert i els ulls continuen en procés de maduració. En infants es recomana el mínim possible tot i anar amb protecció. Són un grup de risc perquè tots els mitjans dels seus ulls són transparents, hi entra més llum, més claredat i tenen menor capacitat de judici. Tampoc no és recomanable en persones amb alguna malaltia ocular, ja que presenten cèl·lules que poden estar danyades i hi ha un risc més elevat de mort cel·lular.
Algú que utilitzi mètodes casolans podria tenir la falsa percepció que està protegit, però notar els afectes més tard?
Cap mètode casolà és vàlid. La retinopatia solar no és immediata, és completament asimptomàtica. Quan mires, al cap d’uns minuts o hores comencen a aparèixer els símptomes, independentment de si hi ha un filtre com una radiografia. No és un sistema de prevenció, utilitzar-la és el mateix que si estiguessis mirant l’eclipsi directament.
Quins símptomes poden indicar que una persona ha patit una lesió ocular després d'observar l'eclipsi?
Es descriuen diversos com el mal de cap, visió de «llums» i, sobretot l’aparició d’una taca negra al centre del camp visual que dificulta veure-hi correctament. Per això insistim tant en la prevenció, ja que aquesta patologia no té cap tractament específic ni una solució que permeti revertir el dany. La millor eina és la prevenció i intentar arribar al màxim nombre de persones possible.
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