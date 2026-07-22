Picant i begudes calentes per a 'refrescar-se'? Així és el menú per a la tercera onada de calor extrema
El menjar és també un factor clau per a suportar les altes temperatures al costat de la protecció solar, la roba solta i lleugera i la hidratació
L'arribada d'una nova onada de calor -la tercera de l'estiu- posarà en avís taronja o groc a gran part del país a causa de les altes temperatures que es preveuen. A Catalunya, en risc important a Lleida i Tarragona, i en risc a Barcelona i Girona.
Per a suportar aquestes temperatures, a més d'evitar sortir en les hores centrals del dia (12-16 hores), fer exercici físic en l'exterior, portar roba solta i lleugera, el menjar és fonamental. Triar els aliments adequats no sols ens pot ajudar a mantenir una correcta hidratació, sinó que aconseguirem regular la nostra temperatura corporal.
I no cal prendre's aquests episodis de calor extrema a la lleugera. Segons els investigadors Julio Díaz i Cristina Linares, del Departament d'Epidemiologia i Bioestadística de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII), cada any es produeixen al nostre país 1.300 defuncions per les altes temperatures.
Durant l'estiu de l'any 2020, “un dels tres més càlids”, segons l'AEMET, es van produir 1.875 morts, tal com es desprèn de l'Informe MOMOCalor de les ‘Estimacions de la mortalitat atribuïble a excessos de temperatura a Espanya’. “Un 26% del total d'excessos de mortalitat”.
Què menjar durant una onada de calor?
Els cops de calor ocorren quan la temperatura del cos supera els 40 °C i requereixen assistència mèdica urgent. Si no es reacciona amb celeritat pot danyar, molt ràpidament, òrgans vitals com el cervell, el cor i els ronyons.
Pot ocórrer per diferents motius: usar massa roba, exposar-se directament al sol durant les hores de més calor, beure alcohol o deshidratar-se.
Per això és essencial prestar (més si cap) atenció al que mengem i al que hem de deixar per a altres èpoques de l'any.
Menjar picant: sí o no?
El menjar picant és tradicional en determinades zones, com Mèxic, on probablement trobem en la seva cuina els plats més picants de la gastronomia.
I encara que tots podríem creure que els aliments picants són un gran enemic de les onades de calor, no és del tot cert.
Un estudi publicat en Scientific American explica que sí que és cert que en ingerir menjar picant augmenta la temperatura del cos i suem més, però que realment això ajuda (encara que sembli mentida) a regular la temperatura corporal, en estimular els termosensors de la boca.
Té i infusions
La hidratació és un factor clau per a sobreviure, en el seu sentit més estricte, a la calor.
I com ocorre amb el picant, encara que les begudes fredes són més apetibles quan el mercuri marca més de 30 graus (i puguin semblar més refrescants) no és així.
En ingerir begudes calentes, s'estimula la sudoració i, per tant, que el cos es refredi. Així ho han demostrat nombrosos estudis.
D'aquí la importància, a l'hivern, d'abrigar-se bé després de fer esport i suar, perquè la sudoració provoca directament una disminució de la temperatura del nostre cos. Així, durant aquests dies, podem beure te verd, de Roibos, o de gingebre. També infusions fredes.
Fruites i verdures
Són un clàssic. Són els aliments que millor ‘entren’ a l'estiu i els que més beneficis tenen. A més, fruites com la síndria o la maduixa tenen fins a un 95% d'aigua, per la qual cosa incorporar-les a la nostra dieta ens aporten un extra d'hidratació. I el meló, depenent de la seva varietat, pot tenir fins a un 90% del seu contingut d'aigua.
El mateix ocorre amb les verdures. Amb més del 95% d'aigua destaquen l'enciam, l'api i el cogombre. Molt a prop, el tomàquet, amb un 94%. I no sols podem menjar-los en amanida, també en format gaspatxo o salmorejo, la qual cosa ens produirà, a més, una major sacietat.
L'alcohol, prohibidíssim amb les altes temperatures
Una cervesa fresqueta, un 'tinto de verano' o un còctel. Són begudes molt típiques d'aquesta època de l'any, però que poden tenir conseqüències molt negatives per a la salut si estem en plena onada de calor. L'alcohol és molt diürètic, la qual cosa produeix una major deshidratació.
Calor més alcohol es converteix en una perillosa combinació, ja que en augmentar les temperatures, tenim a beure molt més, per la qual cosa es converteix en un cercle viciós. Conclusió: estarem més deshidratats.
Carn vermella, millor no
Destaca pel seu alt contingut en proteïnes. Això implica que el nostre organisme hagi de ‘treballar’ més per a digerir i, com a conseqüència, provocarà un augment de la temperatura corporal durant la digestió. El millor, triar altres tipus de carn com a pollastre o gall dindi.
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