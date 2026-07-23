L'alerta dels podòlegs sobre la pedicura russa: “Eliminar la cutícula és retirar una defensa natural”
L'eliminació de la cutícula, habitual en aquesta tècnica estètica, suprimeix l'escut natural que protegeix l'aparell ungueal de microorganismes
Cada vegada són més les persones que recorren a tècniques estètiques com la denominada pedicura russa, un procediment que promet un acabat més net, precís i durador de l'esmalt. No obstant això, l'Il·lustre Col·legi Oficial de Podologia de la Comunitat Valenciana (ICOPCV) ha advertit que aquesta pràctica pot comprometre seriosament la salut de les ungles quan implica l'eliminació de la cutícula, una estructura essencial per a protegir l'aparell ungueal.
Els podòlegs han indicat que la cutícula no és un element estètic, sinó una barrera natural la funció de la qual és impedir l'entrada de microorganismes i protegir la zona on es forma l'ungla.
"La cutícula no és aquí per casualitat. És l'escut que protegeix l'ungla enfront de bacteris, fongs i virus. Eliminar-la únicament per motius estètics suposa retirar una defensa natural de l'organisme", ha assenyalat Jorge Escoto, podòleg i membre de la junta directiva del ICOPCV.
La cutícula és una fina capa de pell situada en la base de l'ungla que exerceix funcions essencials per a mantenir la salut del peu, entre les quals destaquen actuar com un segell protector entre la pell i la làmina ungueal o impedir l'entrada de bacteris, fongs, virus i brutícia. A això se suma que protegeix la matriu ungueal, responsable del creixement d'una ungla sana.
Segons ha explicat el ICOPCV, retirar aquesta barrera protectora pot provocar diferents complicacions com a major risc d'infeccions (la desaparició del segell natural facilita l'aparició de les anomenades paroníquies que són infeccions doloroses al voltant de l'ungla causades per bacteris o fongs), danys permanents en l'ungla (la manipulació repetida de la cutícula pot alterar la matriu ungueal, provocant que l'ungla creixi deformada, amb solcs, ondulacions o irregularitats permanents), i una pell cada vegada més gruixuda (l'organisme respon generant una pell més gruixuda i endurida com a mecanisme natural de defensa).
La creixent popularitat del fresat o pedicura russa ha portat a moltes persones a pensar que es tracta d'un tractament de salut, quan en realitat la seva finalitat és exclusivament estètica.
“En els centres d'estètica, el torn s'utilitza habitualment per a eliminar la major quantitat possible de cutícula i pell pròxima a l'ungla amb l'objectiu d'aconseguir un esmaltat més net i durador. Per a aconseguir aquest acabat, en moltes ocasions també es desgasta el epiniquio —la pell viva situada al costat de la cutícula— deixant la zona molt més exposada enfront de possibles infeccions”, ha afirmat Jorge Escoto.
Mantenir la cutícula íntegra
Des del ICOPCV s'ha explicat que els podòlegs també utilitzen instrumental rotatori, però amb una finalitat exclusivament sanitària.
"En una consulta podològica mai s'elimina una cutícula sana. El torn s'utilitza únicament per a tractar patologies concretes, com a callositats doloroses en els canals ungueales (onicofosis), netejar de manera segura els solcs d'una ungla o abordar altres alteracions que requereixen tractament professional", ha indicat Escoto.
La diferència fonamental resideix en què el podòleg actua seguint criteris clínics i de salut, mentre que els tractaments estètics persegueixen un resultat visual.
El podòleg aconsella mantenir la cutícula íntegra, hidratar regularment la pell que envolta l'ungla i acudir al podòleg davant qualsevol alteració, dolor o canvi en el seu aspecte.
"La millor pedicura no és la que elimina les defenses naturals del peu, sinó la que les respecta. Una cutícula sana és la primera garantia per a gaudir d'unes ungles fortes i lliures d'infeccions", ha finalitzat Jorge Escoto.
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