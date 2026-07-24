Entrevista | Dr. Jordi Forés Metge especialista en Homeopatia, Medicina Ortomolecular i Medicina Natural
Dr. Jordi Forés, propietari del Centre de Medicina Integral: "La medicina integrativa ha de respectar els límits de l’evidència científica"
Què li va portar a la medicina integrativa?
Sempre m'ha interessat entendre la persona més enllà de la malaltia. Durant els meus anys de pràctica vaig adonar-me que, tot i que la medicina convencional és imprescindible per diagnosticar i tractar moltes patologies, hi havia pacients que continuaven presentant símptomes, fatiga, dolor o una qualitat de vida limitada malgrat rebre el tractament adequat. Aquesta inquietud em va portar a formar-me en medicina integrativa, amb l'objectiu de combinar el millor de la medicina basada en l'evidència amb eines complementàries que poden aportar beneficis quan s'utilitzen amb criteri mèdic. No es tracta de substituir la medicina convencional, sinó d'ampliar les opcions terapèutiques per oferir una atenció més completa i personalitzada.
Quins són els seus beneficis? Com mesura l’èxit d’un tractament?
El principal benefici és que ens permet tenir una visió global del pacient. No ens centrem només en la malaltia, sinó també en l'alimentació, el son, l'activitat física, la salut emocional, la microbiota, l'estrès i els hàbits de vida, factors que sovint tenen un paper molt important en l'evolució de moltes patologies. L'èxit d'un tractament no el mesuro només pels resultats d'una analítica. També és important que el pacient tingui més energia, menys dolor, dormi millor, recuperi la seva funcionalitat i la seva qualitat de vida. I, quan és possible i sempre sota control mèdic, si podem reduir la medicació perquè ja no és necessària, també és un indicador que anem pel bon camí.
Amb quines teràpies treballen habitualment a la consulta?
La nostra manera de treballar és totalment personalitzada. No hi ha dos pacients iguals i, per tant, tampoc hi ha dos tractaments iguals. Després d’una valoració completa des de la perspectiva de la medicina integrativa , escollim aquelles eines que poden aportar més benefici en cada cas. Les teràpies que utilitzo i que millor resultat m’han donat en aquests anys són la suplementació nutricional, la fitoteràpia, la medicina ortomolecular, la nutrició clínica, la microbiota intestinal, l’ozonoteràpia, la teràpia neural, la hipertèrmia profunda i l’homeopatia.
Què els diries a les persones escèptiques d’aquesta pràctica?
L'escepticisme és saludable en medicina. De fet, qualsevol tractament ha de ser analitzat amb esperit crític i basat en l'evidència disponible. La medicina integrativa no pretén substituir la medicina convencional, sinó complementar-la. Com a metge, tinc la formació de la medicina convencional i també la visió que aporta la medicina integrativa. Considero que la combinació d'ambdues permet oferir una atenció més completa quan està indicada.
La medicina integrativa té límits?
Per descomptat. No existeix cap mena de medicina que pugui resoldre tots els problemes de salut. En situacions d'urgència, infeccions greus, traumatismes, cirurgia o moltes malalties on hi ha tractaments específics que han demostrat la seva eficàcia, la medicina convencional és imprescindible. La medicina integrativa sempre ha de respectar els límits de l'evidència científica i mai no ha de retardar ni substituir un tractament que ha demostrat ser eficaç.
Hi ha casos on desaconsella aquest tipus d’enfocament?
Sí. Algunes persones voldrien tractar malalties importants exclusivament amb teràpies complementàries, rebutjant tractaments convencionals que són necessaris. En aquests casos, com a metge, ho desaconsello clarament. La medicina integrativa exigeix conèixer molt bé tant les seves possibilitats com les seves limitacions. La seguretat del pacient sempre és la meva prioritat. Si considero que una intervenció no aportarà beneficis o pot comportar riscos, prefereixo no indicar-la.
Creu que el sistema sanitari actual deixa espai que la medicina integrativa pot cobrir?
El sistema sanitari actual és extraordinari en el tractament dels processos aguts, les urgències i moltes malalties complexes. Tanmateix, la realitat és que sovint les consultes disposen de poc temps per aprofundir en aspectes com la nutrició, els hàbits de vida, el descans, l'activitat física o la gestió de l'estrès. És precisament aquí on la medicina integrativa pot aportar un gran valor, perquè permet dedicar més temps a entendre el pacient en conjunt i oferir estratègies que complementin el tractament mèdic convencional.
Creu que en un futur pot haver-hi una integració d’ambdues?
N’estic convençut. Cada vegada hi ha més investigació sobre nutrició, microbiota intestinal, exercici físic, qualitat del son, salut mental i altres intervencions que poden complementar els tractaments convencionals. La medicina futura serà, probablement, una medicina molt més personalitzada. Integrarà totes aquelles eines que hagin demostrat utilitat, seguretat i eficàcia. No es tracta d’escollir entre medicina convencional o medicina integrativa. Es tracta d’utilitzar el millor de cadascuna per oferir al pacient la millor atenció possible.
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