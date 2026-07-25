La calor provoca sedentarisme i abandó d'exercici físic: efectes i consells per a evitar-ho
Un estudi vincula l'augment de les temperatures amb més sedentarisme i adverteix de l'impacte que pot tenir sobre la salut en les pròximes dècades
Cristina Garay Navajo (EFE) | Regió7
Tercera onada de calor, amb temperatures que superen els 42 graus. En una situació així és més fàcil que hi hagi major sedentarisme en la població. La Societat Espanyola de Rehabilitació i Medicina Física (SERMEF) adverteix de les conseqüències d'abandonar l'exercici físic, el terapèutic i de rehabilitació.
Estudi amb dades de 156 països
Un estudi publicat recentment en The Lancet Global Health serveix de base als experts de la SERMEF per a advertir de les conseqüències que provoca la calor, com el sedentarisme i l'abandó de l'exercici físic.
Aquesta anàlisi, que està elaborat amb dades de 156 països entre els anys 2000 i 2022, ha revelat que cada mes addicional amb una temperatura mitjana superior a 27,8 °C s'associa amb un augment d'1,5 punts percentuals del sedentarisme mundial, que aconsegueix 1,85 punts als països de renda baixa i mitjana.
A més, aquest estudi estima que el sedentarisme i l'abandó de l'exercici físic per un excés de calor podria contribuir a unes 500.000 morts prematures addicionals cada any en el 2050.
“La calor està fent que moltes persones redueixin la seva activitat o deixin de fer exercici durant setmanes. La solució no tracta d'exposar-se a temperatures perilloses, sinó de canviar l'horari, el lloc, la intensitat o el tipus d'exercici per a continuar movent-se amb seguretat”, subratllen els especialistes de la SERMEF en la nota de premsa.
Conseqüències de la calor i recomanacions per a l'exercici
Tal com adverteixen els metges rehabilitadors d'Espanya, la calor pot provocar les següents conseqüències físiques:
- Augmenta el flux sanguini cap a la pell.
- Augmenta la sudoració.
- Eleva la càrrega cardiovascular.
- Afavoreix la deshidratació.
- Incrementa la sensació d'esforç.
- Complica executar algunes activitats a l'aire lliure (córrer, caminar, ciclisme).
És per això que els especialistes recomanen dur a terme altres activitats durant els dies de més calor per a no caure en el sedentarisme i continuar amb l'exercici físic. Entre ells, es troben:
- Fer exercici a primera hora del matí.
- Fer exercici al final de la tarda.
- Buscar espais frescos i climatitzats.
- Reduir temporalment la intensitat.
- Fraccionar l'exercici en sessions breus.
- Acudir a piscines, instal·lacions cobertes, zones d'ombra o en el domicili.
- Caminar o realitzar exercici en recorreguts ombrejats, elements d'aigua i espais protegits de la calor.
“Davant l'aparició de mareig, feblesa, mal de cap, nàusees, enrampades, confusió o esgotament inusual, ha d'interrompre's l'activitat i buscar un lloc fresc", emfatitzen els especialistes.
"Les persones amb malalties cròniques, discapacitat, tractaments farmacològics o programes de rehabilitació han de consultar amb un professional sanitari abans de modificar la seva pauta”, afegeixen.
Importància dels tractaments de rehabilitació
A més de la importància de realitzar exercici físic i evitar el sedentarisme, és fonamental que les persones que tenen pautat un tractament de rehabilitació continuïn la rutina, malgrat la calor i les altes temperatures.
“La constància forma part del procés terapèutic i una interrupció prolongada pot comprometre avanços reeixits en dolor, rigidesa, mobilitat, força i autonomia; dificultar la recuperació després d'una lesió o una intervenció quirúrgica; i empitjorar la capacitat funcional de les persones amb malalties cròniques”, alerten des de SERMEF.
“Que la calor canviï la nostra manera de fer exercici, però no ens obligui a deixar de moure'ns. Adaptar l'activitat física és protegir la salut, conservar l'autonomia i evitar que l'estiu es converteixi en mesos de retrocés funcional”, conclouen des de la Societat Espanyola de Rehabilitació i Medicina Física.
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