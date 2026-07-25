La medicina ho confirma: el tall de digestió "no existeix"
Els especialistes adverteixen que el veritable risc està en el xoc tèrmic en l'aigua, que pot produir desmais o una aturada cardíaca
Regió7
Sobre la digestió corren molts mites i llegendes. Qui no ha escoltat, quan era petit, la recurrent frase d'una mare: "No et pots banyar fins a dues hores havent dinat!".
La saviesa popular encerta en què convé ser prudents, però falla en el diagnòstic: la digestió no es talla com a tal, i el problema real no és l'estómac, sinó el xoc entre la temperatura del cos i la de l'aigua.
És a dir, és la temperatura corporal i el flux sanguini el que marca si el teu cos està preparat per a suportar el fred d'un bon capbussó o no.
Canvi brusc de temperatura
El que popularment coneixem com a tall de digestió és, en realitat, una síndrome d'hidrocució o xoc termodiferencial: una reacció de l'organisme davant un canvi brusc de temperatura que pot alterar la freqüència cardíaca i la respiració.
Aquest fenomen es dona més fàcilment quan el cos està molt calent -per un menjar copiós, moltes hores de sol o exercici intens- i s'entra de cop en aigua molt freda, especialment si hi ha una diferència de diversos graus entre la pell i el medi aquàtic.
Què ocorre en el cos en entrar en l'aigua
Quan ens capbussem, el cos posa en marxa, de manera automàtica, mecanismes per a adaptar-se al medi aquàtic, reduint la despesa energètica i optimitzant com pren oxigen de l'exterior.
Aquests reflexos són normals, però si l'entrada en l'aigua és massa brusca i la diferència de temperatura és important, l'organisme pot reaccionar amb una disminució sobtada de la freqüència cardíaca i una alteració del centre respiratori.
En alguns casos, aquest xoc tèrmic pot provocar marejos, malestar, mal de cap, nàusees o vòmits, símptomes que recorden als d'una indigestió i que expliquen l'origen del concepte 'talli de digestió'.
Risc d'ofegament
En situacions més greus, es pot produir una síncope (pèrdua de coneixement) o fins i tot una parada cardiorespiratòria, deixant a la persona a la mercè de l'aigua i augmentant dràsticament el risc d'ofegament.
El pediatre Carles Luaces Cubells, cap d'Urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, insisteix que el tall de digestió "no existeix" com a entitat clínica: el que ocorre és una hidrocució o síndrome tèrmica diferencial que pot afectar nens i adults quan es combinen calor, aigua freda i entrada brusca al medi aquàtic.
Segons aquest especialista, la digestió en si no es deté, però el procés digestiu pot estar implicat perquè, després d'un menjar copiós, augmenta la temperatura corporal i part del flux sanguini es concentra en l'aparell digestiu, reduint la nostra capacitat de reacció si alguna cosa va malament en l'aigua.
Risc multiplicat
En els més petits, el risc es multiplica no sols pel xoc tèrmic, sinó per la falta de supervisió i pel fet que molts encara no saben nedar ni identificar els seus propis símptomes d'alerta.
Vòmits, marejos, feblesa, mal de cap o un malestar sobtat mentre estan en l'aigua han d'interpretar-se com a senyals d'alarma i motiu suficient per a treure'ls immediatament i valorar si és necessari un control mèdic.
Més enllà de la terminologia, les dades són contundents: l'ofegament és la segona causa de mort per lesions no intencionades a Europa, només per darrere dels accidents de trànsit.
Rècord d'ofegaments
A Espanya, només fins al 15 de juliol s'han produït 254 morts per ofegament en espais aquàtics, una xifra que supera en 50 persones a la dada recollida en 2023 i en 78 als de 2022.
Al ritme actual, 2026 també es tancaria amb més ofegaments que 2025, quan va haver-hi 472 morts, segons la Real Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme.
La tendència ascendent preocupa els especialistes, que assenyalen tres factors clau: l'edat, la falta de supervisió i les imprudències en platges, piscines i zones de bany.
Per què pot acabar en ofegament
En un episodi d'hidrocució, el contacte sobtat amb aigua molt freda pot desencadenar una espècie de paràlisi del centre respiratori que impedeix respirar, encara que no hagi entrat aigua en els pulmons.
En aquests casos, la persona deixa de respirar de manera brusca i es queda inconscient dins de l'aigua, la qual cosa pot portar a l'ofegament si no hi ha una intervenció ràpida.
En perdre el coneixement, l'afectat no pot mantenir-se a flotació, ni demanar ajuda i, per descomptat, no respon a estímuls, de manera que l'única opció és que algú el tregui de l'aigua i activi la reanimació.
En els nens, aquest procés pot ser encara més ràpid i silenciós, per la qual cosa la vigilància contínua i pròxima és essencial per a detectar qualsevol canvi de comportament o d'estat físic mentre juguen en l'aigua.
Com evitar la síndrome d'hidrocució
El risc de patir una síndrome d'hidrocució és relativament baix i depèn de factors personals (edat, malalties prèvies, estat físic) i ambientals (temperatura de l'aigua, calor, tipus de bany).
No obstant això, la majoria dels quadres es poden prevenir amb mesures senzilles, especialment a l'estiu i amb menors.
Les recomanacions que agrupen els pediatres i els serveis de salvament són clares:
- Entrar en l'aigua a poc a poc, començant per les nines i el clatell, per a acostumar progressivament al cos a la temperatura de l'aigua.
- Evitar capbussar-se de cop, tirar-se de cap des d'un trampolí o fer la bomba en aigua molt freda després d'estar molt temps al sol.
- No banyar-se immediatament després d'un menjar molt copiós; convé esperar una estona, no tant perquè es talli la digestió, sinó perquè després de menjar part del flux sanguini es concentra en l'aparell digestiu i estem somnolents i menys reactius davant un incident.
- No consumir alcohol abans de banyar-se ni combinar jocs bruscos en la vora de la piscina amb salts o carreres.
Una vegada que el cos s'ha adaptat a la temperatura de l'aigua i es respecten aquestes pautes bàsiques, la probabilitat de sofrir un episodi greu disminueix de manera notable.
Què fer si algú sofreix un xoc termodiferencial
Si sospitem que una persona està sofrint un xoc termodiferencial -o, cosa que és el mateix, un episodi d'hidrocució), el primer és mantenir la calma i actuar de forma ordenada. És fonamental treure a l'afectat de l'aigua al més aviat possible, tombar-lo boca amunt en un lloc segur i comprovar si respira i respon a estímuls.
A partir d'aquí, els passos bàsics són:
- Cridar immediatament als socorristes o als serveis d'emergència i explicar l'ocorregut.
- Si la persona respira, col·locar-la de costat en posició de seguretat i vigilar el seu estat mentre arriba l'ajuda.
- Si no respira o està inconscient, iniciar maniobres de reanimació cardiopulmonar: estendre el cap cap enrere per a obrir la via aèria, col·locar el taló d'una mà en el centre del pit, entrellaçar l'altra damunt i realitzar compressions profundes a un ritme superior a 90 per minut, deixant que el tòrax s'expandeixi entre empentes.
Tot ofegat, encara que es recuperi, ha de ser valorat en un entorn hospitalari per a descartar complicacions i garantir una recuperació completa.
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