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És bo dormir amb l'aire condicionat posat?

Coneix les malalties derivades del seu ús

Aire condicionat

Aire condicionat / Pixabay

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Cristina Clopés

Fa diversos dies que estem patint unes temperatures molt elevades, tant de dia com de nit i això fa que el descans sigui molt difícil, a part que les hores de sol es fan insuportables i perilloses per persones vulnerables i animals. Conèixer els pros i els contres d'utilitzar l'aire condicionat pot ajudar-nos a prendre la decisió més encertada per a la nostra salut.

Les nits tropicals

Segons els experts, la temperatura ideal per a dormir se situa entre els 16 i els 18 °C, però, malauradament hi ha algunes nits en les quals és més difícil poder descansar perquè les temperatures es mantenen entre 20 graus o més i no disminueixen, aquestes són les temudes nits tropicals.

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Què fem quan tenim molta calor durant la nit i el dia?

Fer ús del ventilador o l'aire condicionat. De dia, molts estan acostumats a estar fresquets segons el sector en el qual treballin: oficina, centre comercial... Encara que, molts altres, han d'estar exposats a la calor i patir les greus conseqüències de les altes temperatures.

La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica afirma que és normal necessitar i fer ús de l'aire condicionat, però que, també és important saber com i quan utilitzar-lo perquè ens pot portar un refredat i fins i tot, una infecció greu per bacteris o fongs. 

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Quins efectes produeix l'aire condicionat en la nostra salut

  • Irritació i inflamació de les vies aèries superiors
  • Redueix la humitat, la qual és necessària per tenir una bona respiració. Això desencadena en sequedat de la mucosa nasal.
  • Laringitis 
  • Faringitis 
  • Processos bronquials més complexos
Afeccions respiratòries per l'aire condicionat

Afeccions respiratòries per l'aire condicionat / @ stefamerpik

Com evitem passar calor i mantenir una salut òptima

Utilitzar l'aire condicionat no ens serà tan perjudicial si netegem els filtres correctament, ja que els bacteris s'acumulen en ells i si no es fa una neteja periòdica pot dur-nos molts mals de cap com per exemple agafar una pneumònia, rinitis o asma.

Les persones que pateixen asma, malalties respiratòries cròniques, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, nens i gent gran han de tenir especial atenció en fer un ús regular de l'aire condicionat, ja que són molt més vulnerables a l'hora de patir afectacions a conseqüència d'un mal ús o manteniment de l'aparell electrònic.

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Dormir amb l'aire condicionat

Utilitzar l'aparell electrònic per dormir no és gaire bona opció perquè tot i que, nosaltres posem una temperatura en l'ambient, a mesura que passen les hores, l'ambient es va refrescant per si sol i això pot fer que la nostra temperatura corporal passi a tenir un estat òptim a un estat de malestar i fred, el qual ens pot provocar malalties com les esmentades en l'article per falta d'una temperatura òptima durant el nostre descans, a part de la falta de ventilació.

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