Estudi mèdic
El fum agreuja les migranyes i dispara les visites per cefalees a urgències
L'exposició a partícules fines de fum d'incendis forestals s'associa a un augment del 6% de les consultes mèdiques per mals de cap intensos, segons una investigació
Valentina Raffio
El fum derivat dels grans incendis forestals no només no només no deteriora la qualitat de l’aire i augmenta el risc de problemes respiratoris o cardiovasculars entre la població. També pot desencadenar intenses crisis de migranya i altres maldecaps que, en molts casos, requereixen atenció mèdica urgent i es deriven als serveis hospitalaris. És la conclusió d’un ampli científic estudi realitzat al Canadà amb més d’una dècada de dades i que, segons recull la revista JAMA Network Open, aporta noves evidències sobre l’impacte de la contaminació generada pels incendis en la salut pública i reforça la preocupació pels seus efectes en un context d’incendis cada vegada més freqüents i intensos.
El treball, publicat aquesta setmana, just mentre Espanya viu una greu onada d’incendis en diversos punts del país, s’ha centrat en una anàlisi de més de 997.701 visites a urgències registrades entre el 2010 i el 2023 a les províncies canadenques d’Alberta i Ontario durant les temporades de més risc d’incendis forestals al país. Després d’estudiar aquestes dades, els investigadors van comprovar que l’exposició a partícules fines de menys de 2,5 micres de diàmetre (PM2.5) procedents del fum dels focs forestals s’associava amb un augment significatiu de les consultes per migranya i altres síndromes de cefalea primària. En concret, segons recull l’anàlisi, per cada increment de cinc micrograms per metre cúbic d’aquestes partícules es va veure que les visites a urgències augmentaven un 6%.
L’increment pot semblar modest però, com argumenten els experts, el seu impacte és enorme quan es produeixen grans incendis forestals amb un fum que afecta durant dies milions de persones. A Espanya, segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia, més de cinc milions pateixen migranyes i, d’aquestes, més d’1,5 tenen mals de cap crònics durant 15 dies o més al mes. Les estimacions més recents suggereixen que aquest fenomen afecta gairebé el 12% de la població espanyola. Segons aquest estudi canadenc, gran part d’aquest col·lectiu es podria veure exposat a un agreujament de la seva condició a causa del fum.
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