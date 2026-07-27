El programa post-infart nascut a l’Hospital de Bellvitge redueix la mortalitat un 47,6% en dones i un 27,5% en homes
La iniciativa, pionera a Catalunya impulsada per un equip multidisciplinari, assoleix el miler d’usuaris
ACN
El Programa de Cardiologia Preventiva i Comunitària (programa postIAM (infart agut de miocardi)) nascut a l’Hospital Universitari de Bellvitge ha reduït la mortalitat un 47,6% en dones i un 27,5% en homes. L’estudi, publicat a ‘Journal of Cardiovascular Development and Disease’, ha consistit a comparar dos grups de persones ateses a Bellvitge després de patir un infart i que van rebre l’alta durant el 2018 (200 pacients consecutivament), abans del projecte, i amb l’inici del programa (febrer del 2022). La iniciativa, impulsada pel mateix hospital i la Gerència d’Atenció Primària a la Comunitat (GAPiC) Delta, segons detalla el comunicat, és pionera a Catalunya impulsada per un equip multidisciplinari i al maig va assolir el miler d’usuaris.
El treball concreta que els pacients van “millor significativament” en el seguiment inicial, que comprèn del primer al quart mes, com en el més posterior, que va del novè al 18è mes. L’estudi precisa que la mortalitat en el grup del 2018 al cap d’un any i mig era del 10,5% en les dones i del 9,1% en homes, en els participants en el programa la mortalitat va ser del 5,5% i 6,6%, respectivament. Aquestes diferències signifiquen una reducció relativa de la mortalitat del 27,5% en els homes i del 47,6% en les dones.
La responsable del Programa de Cardiologia Preventiva i Comunitària de l’Hospital de Bellvitge, la Dra. Oona Meroño, incideix en el fet de la superior millora entre el sexe femení, cosa que demostra que l’activitat del programa “equilibra les diferències que encara hi ha, aquí i arreu, en el tractament i seguiment de la síndrome coronària aguda en homes i dones”. Meroño subratlla que l’anàlisi feta “és una evidència més que, quan es prenen mesures per optimitzar l’assistència, les dones resulten les més beneficiades perquè eren les que fins llavors concentraven més mancances”.
En aquest sentit, els autors de l’estudi apunten alguns aspectes que ho hagin pogut afavorir com ara la integració de l’atenció primària, l’atenció prestada als factors psicosocials o la prescripció d’exercici físic.
El programa s’aplica sistemàticament a totes les persones hospitalitzades a l’Hospital Universitari de Bellvitge per un infart o una angina inestable que resideixen al Prat de Llobregat i al centre i sud de l’Hospitalet de Llobregat, l’àrea de referència de la GAPiC Delta. La iniciativa és fruit d’un equip multidisciplinari format per professionals de cardiologia, infermeria, medicina familiar, medicina física i rehabilitació, dietètica i nutrició, fisioteràpia, psicologia i teràpia ocupacional. Integra els diversos àmbits assistencials, atenció hospitalària i primària, i té una base comunitària.
Pel fet d’aquesta participació multidisciplinària permet, entre altres coses, que en la coordinació amb l’atenció primària distribuir les tasques, evitar la duplicació d’analítiques i proves i afavorir el model longitudinal, integratiu i holístic propi d’aquest àmbit assistencial. Des de l’atenció primària s’inclou també atenció individual per part del dietista-nutricionista.
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