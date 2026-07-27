Ronquera, dificultat per a empassar o un embalum en el coll: quan poden ser un senyal d'alarma de càncer
Els símptomes inicials d'aquests tumors, com a ronquera o úlceres bucals, sovint es confonen amb malalties comunes, dificultant el seu diagnòstic primerenc
Cavitat nasal, nasofaringe, cavitat oral, orofaringe, hipofaringe, laringe... Són alguns dels 8.203 nous càncers de cap i coll que, segons la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), es diagnosticaran al llarg d'aquest 2026. No obstant això, la detecció precoç continua sent el principal repte d'aquesta mena de tumors, ja que molts dels seus símptomes inicials poden confondre's amb patologies freqüents i, en aparença, poc preocupants, com una infecció respiratòria, una úlcera en la boca o una simple ronquera.
Així ho explica a aquest periòdic la doctora Olwen Leaman, Cap de Servei d'Oncologia Radioteràpica del MD Anderson Cancer Madrid-Hospiten. "Una ronquera pot ser degut a un procés infecciós que no hauria de persistir després de la millora d'aquest. Per tant, cal consultar sempre que no hi hagi infecció de les vies respiratòries superiors al mateix temps". I el mateix ocorre, per exemple, amb la dificultat per a empassar. "És un símptoma greu i, sigui agut o més crònic, ha de ser vist per un metge".
Els especialistes que diagnostiquen els càncers de cap i coll són els cirurgians maxil·lofacials i els otorrinolaringòlegs. No obstant això, la sospita inicial pot venir des de medicina primària o des d'una consulta d'odontologia. "Els símptomes més freqüents són notar un embalum en el coll, dolor en boca amb o una úlcera visible i problemes per a empassar", assenyala la doctora Leaman.
El tabac és el principal factor de risc
El que sí que està molt estudiat és la relació entre el tabac i l'alcohol amb els tumors de cap i coll. "Quan un pacient fuma i a més beu alcohol, duplica el mal a la mucosa i per això, té risc de patir algun d'aquests càncers", recalca l'especialista. No obstant això, l'evidència científica també ha posat de manifest l'estret vincle entre la infecció del papilonavirus i el risc de sofrir un càncer d'aquest tipus.
El Virus del Papil·loma Humà (VPH) és la infecció de transmissió sexual més comuna. Hi ha més de 200 tipus. Estan els considerats de baix risc, com són les berrugues genitals, i els d'alt risc, que poden provocar càncer de coll uterí, anus o gola. D'aquí, la importància de la vacuna contra aquesta malaltia que evitaria molts diagnòstics de càncer.
La nova arma terapèutica contra el càncer de cap i coll
La cirurgia, la radioteràpia i la quimioteràpia han estat els tres pilars de tractament fins fa poc. Actualment, "comptem amb la immunoteràpia també com a arma terapèutica", matisa la doctora. La radioteràpia té dos escenaris en els quals pot actuar: d'una banda, de manera postoperatòria per a reduir la recaiguda del tumor en l'àmbit local, i per l'altre, com a tractament curatiu amb o sense quimioteràpia segons l'extensió del tumor i els seus ganglis.
Però, la millora de la qualitat de vida "exigeix un abordatge multidisciplinari i, en concret en radioteràpia, dissenyar un tractament que dipositi dosis altes de radiació en el tumor sense danyar els òrgans que tenim al costat (glàndules salivals, músculs per a la masticació, dents, músculs per a la deglució)".
La doctora Leaman posa l'accent en una fita: "Nosaltres hem aconseguit evitar l'alimentació per sonda durant el tractament i reduir els efectes secundaris a llarg termini gràcies a un protocol anomenat QLQ3 que redueix al màxim el dipòsit de radiació en els òrgans de masticació, salivació i deglució".
A més, recentment, "hem incorporat com a novetat la fotobiomodulació que redueix encara més els efectes negatius de la radioteràpia i quimioteràpia".
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