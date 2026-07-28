ASSAIG CLÍNIC
La dieta mediterrània vegana pot millorar el colesterol i el dolor en dones amb fibromiàlgia
En un assaig clínic liderat per la Universitat Francisco de Vitoria les participants van augmentar el consum de cereals, llegums, fruita seca o llavors
L’estudi genètic més gran sobre fibromiàlgia revela l’origen neurològic de la malaltia i obre noves esperances de tractament
Nieves Salinas
Un assaig clínic liderat des de la Universitat Francisco de Vitoria (UFV), denominat FIBROVEG i publicat a la revista Nutrition, ha observat que la dieta vegana pot millorar a curt termini el colesterol LDL, els triglicèrids i el dolor percebut en dones amb fibromiàlgia. El treball ha analitzat què passa quan la dieta mediterrània es porta a una versió completament vegetal, mantenint aliments característics d’aquest patró com fruites, verdures, llegums, cereals integrals, fruita seca i oli d’oliva.
Va incloure 22 dones amb fibromiàlgia, dividides en dos grups. Durant sis setmanes, unes van seguir una dieta mediterrània tradicional i d’altres, una dieta mediterrània vegana. Les dues pautes van ser dissenyades amb una quantitat similar d’energia i una distribució comparable de nutrients, de manera que la diferència principal fos en l’origen dels aliments. Els resultats procedeixen d’una mostra reduïda i d’una intervenció de sis setmanes, precisen els autors. No permet concloure que existeixi una reducció demostrada del risc cardiovascular a llarg termini, apunten.
Més cereals
Segons Alberto Roldán, investigador de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Francisco de Vitòria, el treball buscava comprovar si una versió completament vegetal de la dieta mediterrània podia produir canvis mesurables en marcadors de salut per a dones amb fibromiàlgia. La pauta vegana avaluada reorganitza el plat al voltant d’aliments vegetals habituals en la dieta mediterrània.
Les participants van augmentar el consum de cereals, llegums, fruita seca, llavors i alternatives vegetals davant el grup de dieta mediterrània tradicional. Més fibra i més aliments vegetals van ser dos dels canvis més clars.
Menys colesterol
L’objectiu principal de l’estudi era mesurar el colesterol LDL, conegut de forma habitual com a ‘colesterol dolent’. Les dones que van seguir la dieta mediterrània vegana van presentar una reducció més gran que les del grup tradicional: una diferència estimada de 21,2 mg/dl entre grups. També van baixar més els triglicèrids, amb una diferència estimada de 27,4 mg/dl. Miguel López-Moreno, investigador de la UFV i autor de correspondència de l’estudi, matisa que aquests resultats s’han d’interpretar com millores en biomarcadors a curt termini.
Per a López -Moreno, millorar el colesterol i els triglicèrids no resol la malaltia,però ajuda a ampliar la mirada sobre la salut de dones que arrosseguen símptomes crònics. El resultat més pròxim a l’experiència diària de les pacientsva aparèixer en el dolor.
Les dones del grup de dieta mediterrània vegana van reduir més la puntuació de l’ítem de dolor del Fibromyalgia Impact Qominnaire, una escala utilitzada per valorar com afecta la fibromiàlgia la vida quotidiana. La millora es va observar en dolor percebut, un símptoma central per a moltes pacients.
Dolor percebut
El que mostra l’estudi és un senyal concret en dolor percebut, que haurà de continuar analitzant-se en futures investigacions. Les participants del grup vegà van consumir més cereals, llegums, fruita seca i llavors, i l’anàlisi exploratori suggereix que aquest canvi podria haver contribuït a reduir el colesterol dolent. Tot i així, el mateix disseny de l’estudi obliga a interpretar-lo com una hipòtesi de treball.
Això sí, les participants que van seguir la dieta mediterrània vegana van comunicar menor satisfacció amb la pauta i més barreres percebudes per mantenir-la, entre les quals la força de voluntat, l’autocontrol i el cost percebut dels aliments necessaris. Durant la intervenció, a més, van rebre suplementació de vitamina B12 per prevenir possibles deficiències associades a aquest patró alimentari. Determinar si aquests efectes es mantenen en el temps requerirà estudis més mida i durada, conclouen els autors.
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