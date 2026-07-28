Mengem per la vista? Com el color dels aliments ens conidicona
La nutricionista de Manresa Yolanda Biela explica com el color del menjar influeix en les expectatives, en la percepció del sabor i fins i tot en les decisions preses sobre l'alimentació
"Mai jutgis un llibre per la seva portada", diu la dita popular que, en el cas del menjar, potser s'hauria de replantejar. Inconscientment, abans de tastar un aliment, el nostre cervell ja n'ha fet una primera valoració. El color, la forma o la presentació influeixen decisivament en la percepció del gust i en les ganes que tenim de menjar-nos-el.
"Mengem amb els ulls, això és totalment cert", afirma la nutricionista i propietària del centre Nutriconsulta de Manresa, Yolanda Biela. "El color és una de les característiques organolèptiques dels aliments i el nostre cervell l'utilitza com una primera pista per valorar si un aliment ens pot resultar atractiu o no".
La vista condiciona tant les expectatives que fins i tot pot alterar la percepció del sabor. La nutricionista explica que diversos estudis han demostrat que una mateixa beguda pot semblar més dolça en funció del color que tingui, encara que la composició sigui exactament la mateixa.
Els tons vermells, taronges i grocs acostumen a resultar especialment atractius, mentre que alguns colors, com el verd, poden generar més rebuig segons el context cultural o l'experiència personal.
"No hi ha un color millor que un altre. El que aporta beneficis és el conjunt", afirma Biela. Precisament, la dieta mediterrània destaca per la gran diversitat cromàtica de fruites, verdures i hortalisses.
Cada color amaga compostos beneficiosos
La nutricionista insisteixen que el més important no és buscar un color concret, sinó omplir el plat de varietat. Cada grup de colors ens aporta uns beneficis essencials per la nostra salut.
- Els aliments de color verd com els espinacs, l’enciam o el bròquil, hi predomina el pigment anomenat clorofil·la. Biela transmet que aquest pot ser especialment beneficiós per al correcte funcionament del sistema nerviós, la formació de les cèl·lules sanguínies i la divisió cel·lular.
- El pigment responsable del color groc, taronja o vermell del menjar són els carotenoides, els quals actuen com a potent antioxidant del cos. A més protegeixen la salut ocular i són propulsors de vitamina A.
- Els blancs, aliments com l'all o la ceba, contenen compostos sulfurats, entre els quals l'al·licina, relacionada amb el bon funcionament del sistema immunitari.
- Altrament, aquells de colors blaus i morats com l’albergínia o els nabius, són rics en antocianines, pigments associats a efectes antioxidants i protectors de la salut cardiovascular.
La influència del color
"El verd és el color que més costa menjar. Des del meu punt de vista, això està relacionat amb l'instint. Aquest ens dona la percepció que el verd serà amarg", explica l'experta. I afegeix: "La cultura també hi influeix. Relacionem el verd amb una cosa que no està madura. Però això no passa a tots els països; al Japó, per exemple, aquest color s'associa a una cosa fresca".
Tanmateix, continua explicant que les xarxes socials, les modes i la manera com es presenta un aliment també hi juguen un paper important. "No desperta la mateixa reacció beure una tassa de matxa que un plat de bròquil, encara que tots dos siguin verds".
La influència dels colors no sempre juga a favor de la salut ni de la sostenibilitat. Una poma tallada que s'enfosqueix per oxidació continua sent perfectament segura per consumir, però moltes persones decideixen no menjar-se-la simplement perquè el color ha canviat i el marró amb el qual es presenta ja no resulta tant atractiu.
"Des del punt de vista evolutiu, el color ens ha ajudat a evitar aliments que realment podien estar en mal estat. Però avui sabem que no tots els canvis de color indiquen que un aliment sigui dolent", recorda la nutricionista.
En definitiva, el color és molt més que una qüestió estètica. Ens orienta a l'hora d'escollir què mengem, modifica la percepció del gust i, quan el plat és ric en tonalitats diferents, acostuma a ser també més variat des del punt de vista nutricional.
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