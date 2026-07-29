PSIQUIATRIA
El consum de cànnabis triplica el risc que els adolescents desenvolupin trastorns mentals en comparació amb altres substàncies
Entre els trastorns mentals associats destaquen l’esquizofrènia (risc un 52% més gran entre adolescents amb trastorn per ús de cànnabis) i la depressió (risc un 30% superior)
La meitat dels conductors morts han consumit alcohol, cocaïna o psicofàrmacs: «Són dades demolidores»
Nieves Salinas
Els adolescents menors de 17 anys que presenten un trastorn per consum de cànnabis tenen tres vegades més risc de desenvolupar un altre trastorn mental que els que consumeixen alcohol o altres drogues. «És la droga que més propietats psicotitzants té, molt per sobre de moltes altres substàncies», assenyala el president de la Fundació Patologia Dual, el doctor Néstor Szerman, després d’un treball publicat a la revista especialitzada ‘The American Journal of Psychiatry’ per investigadors de la Universitat Johns Hopkins de Baltimore (Estats Units).
«Les dades científiques prèvies i les que mostra aquesta nova investigació, no correlacionen en cap cas amb la percepció de substància exempta de perills», explica el doctor Szerman, de l’Institut de Psiquiatria i Salut Mental de l’Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
El cervell
«El cervell humà segueix un període de neurodesenvolupament que no finalitza fins bastant després dels 20 anys. En aquest procés, el ritme de diferents àrees cerebrals és desigual: els circuits responsables del control són més tardans en el seu desenvolupament funcional que els vinculats a la recompensa, cosa que fa que els adolescents siguin més vulnerables», assenyala Szerman.
Aquest efecte és més important encara entre aquells adolescents que presenten una vulnerabilitat genètica compartida tant per a l’addicció al cànnabis com per al desenvolupament d’altres trastorns. Entre aquests últims, segons l’estudi de la universitat nord-americana, destaquen especialment l’esquizofrènia (risc un 52% més gran entre adolescents amb trastorn per ús de cànnabis) i la depressió (risc un 30% superior).
«Els adolescents que presenten una vulnerabilitat genètica baixa, al consumir cànnabis amb alt contingut de THC – el principal component psicoactiu d’aquesta substància– poden desenvolupar episodis psicòtics. En canvi, quan la vulnerabilitat és elevada, fins i tot un cànnabis amb baix percentatge de THC és suficient per desenvolupar un episodi psicòtic, que en gairebé la meitat dels casos pot evolucionar a un trastorn psicòtic crònic», argumenta el psiquiatre.
Cànnabis i psicosi
El perquè d’aquesta estreta relació entre trastorn per consum de cànnabis i psicosi es troba al nostre cervell, abunda. Un estudi publicat a la revista científica ‘JAMA Psychiatry’, realitzat mitjançant tècniques d’imatges cerebral, per exemple, va trobar que les persones amb trastorn per consum de cànnabis presenten nivells més alts de dopamina a la mateixa regió cerebral relacionada amb la psicosi, una cosa que, segons els autors de la investigació, pot alterar els processos cerebrals normals i augmentar el risc.
De fet, en aquestes persones amb més vulnerabilitat, la patologia dual, és a dir, la coexistència d’una addicció i un altre trastorn mental, «és la norma». S’estima, per exemple, que les persones amb TDAH que consumeixen cànnabis presenten un risc vuit vegades més gran de desenvolupar una addicció a aquesta substància, xifres similars a les que es donen en altres trastorns afectius més grans com la depressió.
Psicosi crònica
«Als llocs del món on l’ús de cànnabis s’ha legalitzat, com per exemple a la província d’Ontario, al Canadà, la incidència d’episodis psicòtics s’ha triplicat des d’aleshores», afegeix Néstor Szerman.
Segons el psiquiatre, en persones amb una addicció al cànnabis «sempre» s’hauria de mirar d’identificar els altres trastorns mentals associats a l’addicció, per poder orientar els pacients cap al tractament més adequat, que hauria de ser «integral i integrat i abordar tots els trastorns mentals».
No obstant, lamenta, molts pacients i els seus familiars continuen patint la «síndrome de la porta equivocada» pel qual, o reben tractament per a l’addicció o per a l’altre trastorn mental, però gairebé mai obtenen un tractament conjunt, cosa que «dificulta enormement» la recuperació i multiplica el risc de recaigudes.