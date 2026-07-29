Més fogots a l'estiu? Així afecta la calor al sistema que regula la temperatura corporal
Els fogots i suors nocturnes s'intensifiquen a l'estiu, afectant un 66% més de dones menopàusiques respecte a l'hivern
A les portes de la quarta onada de calor, per a les dones amb menopausa, l'estiu pot coincidir amb el moment de major intensitat dels fogots. En concret, la probabilitat d'experimentar-los és un 66% superior enfront dels mesos d'hivern, concretament al gener, quan els símptomes se situen en el seu mínim anual. Les suors nocturnes segueixen un patró similar, amb una probabilitat un 50% major durant els mesos de més calor.
L'explicació està en la mateixa regulació de la temperatura corporal. Els fogots són episodis vinculats al sistema termoregulador i, quan augmenta la calor ambiental, l'organisme té menys marge per a tolerar els canvis de temperatura. Aquesta realitat fisiològica té una traducció directa en la consulta.
"Durant l'estiu, moltes dones consulten perquè els fogots que estaven relativament controlats, empitjoren clarament. L'augment de la temperatura ambiental actua com un desencadenant addicional sobre un sistema termoregulador que ja està alterat pel dèficit estrogènic", explica la doctora Laura Baquedano, cap del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital Universitari Miguel Servet de Saragossa.
Els símptomes vasomotors (SVM), popularment coneguts com a fogots i suors nocturnes, són una de les manifestacions més habituals de la menopausa. A Espanya, el 86% de les dones presenta símptomes associats a aquesta etapa i els fogots se situen entre els quatre més freqüents: fins al 80% els experimenta. En un de cada quatre casos, apareixen amb intensitat moderada o severa i, entorn del 10%, interfereixen directament en la vida quotidiana. Malgrat el seu impacte, els SVM continuen sent una realitat sovint poc tractada.
Cada episodi pot durar fins a 4 minuts. De mitjana, les dones espanyoles conviuen amb SVM d'intensitat moderada durant uns 4,5 anys, encara que la prevalença màxima es concentra en els dos primers anys després de l'última menstruació. Factors com l'estrès, el baix nivell educatiu o la depressió poden prolongar la seva durada. A més, la freqüència i gravetat dels SVM s'ha relacionat amb major risc de malalties cardiovasculars, osteoporosis i problemes de memòria.
Registrar la freqüència dels fogots
Davant aquesta realitat, Astellas Pharma ha desenvolupat el Diari de Fogots, una web-app gratuïta i accessible des de qualsevol dispositiu sense necessitat de descàrrega ni registre. L'eina, que compta amb l'aval científic de l'Associació Espanyola per a l'Estudi de la Menopausa (AEEM), permet a cada dona registrar la freqüència, intensitat, moment del dia i possibles desencadenants dels seus fogots, visualitzar la seva evolució mitjançant gràfics i generar un informe per a compartir amb el seu metge abans o durant la consulta.
El seu disseny respon, a més, a un principi fonamental: les dades són de la dona i només d'ella. No accedeix ni emmagatzema cap registre personal. Cada usuària decideix si exporta la seva informació i amb qui la comparteix. L'aplicació també inclou qüestionaris d'autoavaluació sobre l'impacte en la qualitat de vida i recursos informatius sobre la menopausa.
Aquesta possibilitat de portar un registre objectiu transforma la conversa metge-pacient. “Els fogots són símptomes subjectius, i cada dona els viu d'una manera diferent. Moltes pacients tenen dificultats per a recordar amb precisió la seva freqüència o intensitat quan els preguntem en la consulta. Disposar d'un registre diari ens proporciona informació objectiva sobre quants episodis té al dia, a quina hora, la seva intensitat, així com poder identificar possibles factors desencadenis que els precipiten, facilitar prendre decisions clíniques fonamentades i valorar la resposta al tractament”, assenyala la doctora Baquedano.
A més, recalca que “moltes dones consideren que els fogots són una conseqüència inevitable de la menopausa i no consulten per ells. No obstant això, quan són freqüents o afecten el somni, al treball o a la qualitat de vida, existeixen tractaments eficaços, tant hormonals com no hormonals, que poden millorar significativament els símptomes. El primer pas és prendre consciència d'això i parlar-ho amb un professional sanitari".
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta
- Els divuit punts on veure l'eclipsi del 12 d'agost a Catalunya
- Cinc cadàvers de nadons trobats al domicili d’una parella a la localitat francesa d’Orange
- La mort de Pau Simon eleva a set els miners morts al Bages en onze anys
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- Banys termals de Llo: reobertura i nova ampliació vuit mesos després de l'incendi
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa