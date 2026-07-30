El servei de Dermatologia de la Clínica Sant Josep amplia l’horari d’atenció
L’arribada del Dr. Magí Brufau té com a principal objectiu reforçar el servei de Dermatologia amb més hores d’atenció per potenciar la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les patologies cutànies
CLÍNICA SANT JOSEP
La Clínica Sant Josep suma un nou professional al seu equip mèdic amb l'arribada del Dr. Magí Brufau, especialista en Dermatologia. La seva incorporació té com a objectiu principal reforçar l'atenció integral de la salut de la pell a la Catalunya Central i poder oferir més hores per a potenciar la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les patologies cutànies de les persones amb atenció mutual o aquelles que ho vulguin de forma privada.
L’obertura d’aquesta nova consulta durant el mes de juny ha coincidit amb l'arribada del bon temps i, per aquest motiu, l’especialista en dermatologia ha volgut recordar que un dels principals motius pels quals s’emfatitza la prevenció és perquè “el dany solar s'acumula al llarg de la vida.” Com bé exposa, “la radiació ultraviolada altera l'ADN de les cèl·lules cutànies i pot provocar dos efectes greus a llarg termini, com són l’augment del risc de càncer de pell i l’aparició de taques, arrugues i altres signes de l’envelliment”
D'altra banda, l’equip desmenteix la falsa tesi de l’exposició solar continuada com a preventiu, una teoria que arrela en alguns perfils de famosos a les xarxes socials i que volen desmentir: "la pell no s'entrena cremant-se, ni té cap sentit biològic intentar acostumar-la al sol; l'únic que fa és acumular dany” .
Davant la gran quantitat d'opcions que trobem al mercat, l’equip de Dermatologia de la Clínica Sant Josep recorda que la protecció solar va més enllà d'aplicar-se crema i també és necessari tenir en compte accions preventives, com pot ser anar sempre per l’ombra, portar barret o ulleres de sol, i evitar l’activitat exterior durant les hores centrals del dia.
El bronzejat: un senyal d'alerta, no de salut
Encara que socialment el bronzejat s'associa a un aspecte saludable, des del punt de vista mèdic és en realitat una resposta de defensa de la pell davant una agressió solar. Tanmateix, no cal arribar al punt de tenir la pell vermella o amb butllofa per patir dany cutani.
En el cas dels nadons de menys de 6 mesos, l'equip mèdic recorda que la prioritat absoluta no és l'aplicació de fotoprotectors, sinó evitar directament l'exposició al sol mitjançant l'ombra, la roba i els barrets.
A l'hora de triar un fotoprotector, els especialistes remarquen que "el millor protector solar és aquell que realment et posaràs. L'important és utilitzar un producte d'ampli espectre amb factor 50 que resulti còmode per a l'ús diari. “
I, precisament, un dels errors habituals que es veuen a les consultes dermatològiques són els errors en l'aplicació dels protectors que en redueixen l'eficàcia, o bé per haver aplicat menys crema de la necessària, o bé per no reaplicar la crema passats els minuts d’exposició, o bé per oblit de les zones sensibles, com poden ser les orelles, la nuca o el dors dels peus, que queden sense protegir.
Per facilitar la freqüència d'aplicació, especialment en joves i infants, existeixen nous formats que són més pràctics de portar a sobre, com les barres solars o escumes, però que també necessiten reaplicar-se per a ser efectius durant l’exposició solar de la persona.
Com demanar cita per a una revisió de la pell?
Amb la incorporació del Dr. Magí Brufau, la Clínica Sant Josep de Manresa consolida la seva aposta per la detecció precoç de lesions. Es recomana realitzar una revisió anual de pigues i taques, o consultar de manera immediata si s'observa qualsevol canvi en la pell.
Per programar una visita amb el servei de Dermatologia es pot trucar al 93 874 42 98 o fer-ho en línia a través de la plataforma espaipacient.clinicasantjosep.cat.
QUADRE MÈDIC DE L’EQUIP
- Dra. Lídia Creus Vila
- Dr. Xavier Fustà Novell
- Dr. Magí Brufau Cochs
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