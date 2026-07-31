DISCAPACITAT
Artritis reumatoide, lupus, atàxia de Friedrich... aquestes són les altres malalties que podrien acollir-se a la jubilació anticipada
La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat impulsarà nous informes perquè el llistat de malalties continuï ampliant-se
Espina bífida, parkinson, lesió medul·lar... el Govern amplia la jubilació anticipada a onze noves malalties
Nieves Salinas
Després de l’aprovació del reial decret que incorpora onze noves patologies al llistat de malalties que permeten accedir a la jubilació anticipada dels treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%, la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) ja ha presentat nous informes corresponents a sis patologies més. Es tracta d’artritis reumatoide, atàxia de Friedrich, lupus eritematós sistèmic, paraparèsia espàstica familiar, encefalomielitis miàlgica i atàxia SCA3.
«Continuarem treballant perquè cap persona quedi fora d’aquest dret quan es presentin les condicions previstes en la normativa. El nostre compromís és continuar impulsant nous informes, aportant evidència científica i col·laborant amb les administracions perquè el llistat continuï ampliant-se i respongui a la realitat de les persones amb discapacitat física i orgànica», assenyala Anxo Queiruga, president de l’entitat.
Noves malalties
El Consell de Ministres ampliava aquest dimarts l’accés a la jubilació anticipada per raó de discapacitat a onze noves malalties, entre les quals l’espina bífida, la lesió medul·lar, la malaltia de Huntington, l’esclerosi sistèmica o la malaltia de Parkinson. L’ampliació permetrà que al voltant de 50.000 persones puguin beneficiar-se d’aquest dret i accedir a la jubilació anticipada des dels 56 anys quan compleixin els requisits establerts.
Un pas endavant que celebra COCEMFE: «Es tracta d’un reconeixement molt important per a milers de persones amb discapacitat i per a totes les organitzacions que fa anys que treballem perquè aquest dret sigui una realitat», remarca Anxo Queiruga.
Altament incapacitants
Queiruga ha destacat, a més, que «aquesta ampliació suposa un reconeixement de la realitat que viuen moltes persones amb malalties altament incapacitants, la trajectòria laboral de les quals es desenvolupa en condicions especialment complexes i con una reducció acreditada de l’esperança de vida. És una mesura de justícia social que respon a una demanda històrica del moviment de la discapacitat».
La Confederació recorda, finalment, que aquest avenç ha sigut possible gràcies al procediment obert pel reial decret 370/2023, que va substituir l’antic llistat tancat de patologies per un sistema d’actualització permanent mitjançant informes científics i avaluació per una comissió tècnica, permetent incorporar progressivament noves malalties quan existeixi prou evidència sobre la reducció de l’esperança de vida.
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