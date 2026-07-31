L'error que pot provocar dolor d'esquena durant un viatge llarg i com evitar-lo
La Societat Espanyola de Columna Vertebral (GEER) recomana petits canvis de posició i pauses regulars per a evitar molèsties lumbars i cervicals durant els trajectes
Cada estiu, milions de persones passen diverses hores seguides al volant, en un tren o en un avió per a arribar a la seva destinació. Des de la Societat Espanyola de Columna Vertebral (GEER) recorden que el viatge no té per què perjudicar l'esquena si es prenen les degudes precaucions. El que sol afavorir la rigidesa i les molèsties és mantenir durant massa temps la mateixa posició, sobretot en els qui ja han tingut dolor lumbar o cervical.
“Més que una postura perfecta, el que es necessita són oportunitats per a moure's. En un trajecte llarg, petits canvis de posició i pauses regulars solen ser més útils que intentar romandre rígidament ben assegut durant hores”, expliquen des del GEER.
El viatge comença en preparar les maletes
Els primers esforços per a l'esquena solen produir-se fins i tot abans de sortir de casa. Aixecar una maleta des del sòl amb el pes allunyat del cos, inclinar molt el tronc o girar mentre se sosté la càrrega augmenta l'esforç que suporta la part baixa de l'esquena. Per això convé acostar l'equipatge al cos, flexionar els malucs i els genolls, evitar els girs amb pes i demanar ajuda quan la maleta sigui difícil de manejar o hagi de col·locar-se enlaire.
Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar maletes amb rodes, repartir l'equipatge en diversos embalums manejables i evitar aixecar una peça pesada amb una sola mà. Per a introduir-la en el maleter, és preferible acostar-se a la vora, subjectar-la amb totes dues mans i moure els peus per a canviar de direcció, en lloc de girar la cintura mentre se sosté el pes.
La millor postura és la que podem canviar
Ja en el cotxe, tren o avió, no hi ha una única postura “correcta” que serveixi per a totes les persones i durant qualsevol nombre d'hores. El missatge pràctic és més senzill: buscar una postura còmoda i estable, donar suport a l'esquena i no mantenir-la sense canvis durant massa temps.
En el cotxe, el seient el conductor ha de permetre aconseguir els pedals sense estirar per complet les cames i usar el volant amb les espatlles relaxades. L'esquena ha de quedar secundada i el reposacaps col·locat de manera que protegeixi el cap sense obligar a avançar-la. Amb tren o avió, quan estigui permès, convé aixecar-se i caminar uns minuts; si no és possible, poden fer-se moviments suaus de turmells, espatlles i cames des del seient
Si apareix dolor, el repòs absolut no sol ser la solució
Després de diverses hores de viatge pot aparèixer rigidesa o dolor lleu, que amb freqüència millora en caminar i reprendre a poc a poc les activitats normals. Les guies recents sobre dolor lumbar recomanen mantenir-se actiu en la mesura del possible i evitar períodes prolongats de repòs en llit.
Si el dolor és molt intens, apareix després d'un accident, persisteix o empitjora, s'estén cap a un braç o una cama, o s'acompanya de pèrdua de força o sensibilitat, febre, dificultat per a controlar la bufeta o l'intestí o altres símptomes preocupants, ha d'acudir-se al metge.
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