CRISI MIGRATÒRIA
Sanitat augmenta els dispositius mèdics i reforça la seguretat als centres de salut de Ceuta
Metges i infermeres s’afegiran als centres d’Atenció Primària i també a l’hospital de la ciutat autònoma
L’INGESA activarà el Pla de Catàstrofes Externas, amb annex específic per a accidents amb múltiples víctimes, si fos necessari
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Nieves Salinas
L’Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA), que depèn del Ministeri de Sanitat i és l’organisme estatal que s’ocupa de les prestacions sanitàries en l’àmbit territorial de les ciutats autònomes de Ceutai Melilla, ha activat de «forma immediata» un dispositiu especial de reforç en Atenció Primària i Atenció Especialitzada a fi de «garantir l’atenció sanitària davant el pas massiu de persones procedents del Marroc a través de la frontera a Ceuta». A més, l’INGESA ha reforçat la seguretat als centres de salut per garantir el correcte funcionament de les instal·lacions.
Aquestes mesures, que s’han coordinat amb la Delegació del Govern, es mantindran, inicialment, fins dillunsvinent, moment en què es reavaluarà la situació, informa Sanitat. L’INGESA detalla els reforços en Atenció Primària: el Centre de Salut I (Recinte) manté la seva activitat habitual; el Centre de Salut II (Otero): obert de 8.00 a 21.00 hores de dijous a dissabte, tindrà reforços de metges de família (MDF) i diplomats universitaris d’ infermeria (DUE) en els torns de tarda i, dissabte, també en torn de matí.
El Centre de Salut III (Tarajal): obert de dijous a diumenge en horari de matí i tarda, comptarà «amb importants reforços» de personal mèdic i d’infermeria, especialment divendres, dissabte i diumenge.
El 061
Quant al Servei 061, hi haurà reforç 24 hores amb tres UME (Unitat Militar d’Emergències) medicalitzades. Una unitat per a l’activitat ordinària, una segona ubicada en zona de frontera/platja en coordinació amb Creu Roja Espanyola i una tercera de recolzament al servei d’ Urgències hospitalàries o SUAP (Servei d’Urgències d’Atenció Primària), segons necessitats.
En Atenció Especialitzada, l’INGESA manté sense interrupcions tota l’activitat programada: ingressos, sala d’operacions, consultes externes i proves diagnòstiques. El Servei d’Urgències es veurà avalat amb dos facultatius i dos DUE addicionals fins dilluns. S’incorpora un administratiu més en admissió 24 hores i es reforça la presència de zeladors. L’INGESA garanteix 10 DUE per tanda a Urgències i s’ha reforçat la seguretat a l’àrea, especifica Sanitat.
Pla de catàstrofes
El Ministeri assenyala que aquestes són les mesures que s’han activat «de manera immediata» per respondre a la situació actual. No obstant, l’equip directiu de l’INGESA a Ceuta i a Madrid està realitzant «una avaluació constant de la situació i s’emetran noves instruccions si així ho requerissin les circumstàncies». En aquest sentit, activarà el Pla de Catàstrofes Externas, amb annex específic per a accidents amb múltiples víctimes, si fos necessari.
L’INGESA recorda «novament que la població pot continuar utilitzant amb normalitat tots els serveis sanitaris. En cas d’urgència, es recomana contactar amb el 061». L’organisme, finalment, envia «un missatge de tranquil·litat a la població ceutina».
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