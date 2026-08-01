Com portar sense riscos fruita tallada a la platja
La calor afavoreix el creixement de microorganismes en la fruita tallada, però seguir unes senzilles mesures d'higiene en redueix el risc
EFE | Regió7
Portar fruita tallada a la platja o a la piscina és un costum tant pràctic com saludable: refresca, hidrata i ajuda a mantenir una alimentació equilibrada fins i tot fora de casa. No obstant això, quan pugen les temperatures, també augmenten els dubtes. Pot espatllar-se? És perillós menjar síndria, meló o pinya tallats després de diverses hores en un tupper? La resposta no és alarmista, però sí que exigeix una certa prudència.
“És una por una mica exagerada: no implica un risc elevat si es manegen correctament les condicions higienicosanitàries”, explica Felipe de la Vall Pascual, dietista-nutricionista de l'Hospital Quirónsalud Sagrat Cor de Sevilla. El problema apareix sobretot quan la fruita tallada roman durant molt de temps sense refrigeració, especialment amb temperatures ambientals superiors als 25 o 30 graus. En aquestes circumstàncies, la calor afavoreix el creixement de bacteris i altres microorganismes.
En tallar o pelar la fruita, es trenca la seva protecció natural. La polpa queda exposada, “allibera aigua i sucres simples i es converteix en un mitjà més favorable per a la contaminació i la proliferació microbiana”, comenta l'especialista. A més, s'inicia una deterioració física i químic: algunes peces s'oxiden, perden textura i poden degradar part dels seus compostos bioactius, com determinades vitamines.
Si hi ha intoxicació
Si la fruita contaminada provoca una intoxicació alimentària, el més habitual és que aparegui un quadre de gastroenteritis aguda. Els símptomes més freqüents són diarrea, nàusees, vòmits, dolor abdominal tipus còlic i, en alguns casos, febre. El període d'incubació pot variar bastant: des d'unes 6 hores fins a 72, segons el microorganisme implicat i la quantitat ingerida, assegura Felipe de la Vall Pascual.
Hi ha senyals que han d'alertar-nos que aquesta fruita ja no hauria de consumir-se. Una olor estranya o fermentativa, una textura massa tova o viscosa, canvis de color molt marcats, zones fosques o excés de líquid en el recipient són indicis de deterioració. Així i tot, l'especialista recorda que l'absència de mal aspecte no garanteix que l'aliment sigui segur, ja que alguns patògens no produeixen canvis visibles ni perceptibles en el sabor o l'olor.
L'opció més segura
L'opció més segura per a un dia de platja o piscina és portar la fruita sencera, sense pelar i rentada prèviament, confirma Felipe de la Vall Pascual. La seva pell actua com una barrera natural enfront de la contaminació. Si es prefereix portar-la ja tallada, el recomanable és conservar-la en fred, dins d'una nevera portàtil amb plaques de gel, mantenir-la per sota de 10 graus i consumir-la com més aviat millor. Com a norma general, no hauria de romandre més de dues hores fora de refrigeració.
També és important utilitzar recipients hermètics nets i evitar la contaminació creuada: no barrejar la fruita amb altres aliments, no manipular-la amb les mans brutes i no usar ganivets o taules que hagin estat en contacte amb productes crus.
No totes les fruites presenten el mateix risc. Les més àcides, com els cítrics o la pinya, solen ser relativament més segures. La poma també ho és, encara que s'oxida amb facilitat. En canvi, fruites amb molta aigua i pH més neutre, com el meló o la síndria, requereixen especial cura, sobretot perquè solen tallar-se en grans porcions i manipular-se bastant.
La conclusió és senzilla: la fruita tallada no està prohibida a l'estiu, però ha de viatjar en fred, en un recipient net i consumir-se aviat. Amb aquestes precaucions, continua sent una de les millors opcions per a hidratar-se i menjar sa al sol.
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