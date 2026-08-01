Biomedicina
El fenomen Ozempic desencadena a Silicon Valley la febre dels pèptids: ‘molècules màgiques’ que prometen ‘hackejar’ la salut
Grans fortunes del sector tecnològic dels EUA destinen granden inversions en empreses emergents dedicades a elaborar fórmules sintètiques que prometen des de rejovenir fins a incrementar la capacitat intel·lectual
Els metges alerten que el pirateig de l’organisme pot provocar «efectes no desitjats»
Juan Fernández
El 20 de juliol passat, a la borsa de Suïssa es va anunciar una operació que ofereix lectures més enllà de l’esfera econòmica: Samsung Biologics, la filial per a investigacions biomèdiques de la firma tecnològica coreana, que té laboratoris al país asiàtic i als Estats Units, va llançar una oferta de compra pel 100% del PoliPeptide, farmacèutica helvètica especialitzada en l’elaboració de medicaments basats en pèptids. La ‘teleco’ va posar sobre la taula 1.580 milions d’euros i va afegir una prima per a cada accionista del 40% sobre el preu de l’acció, unes magnituds que, per llamineres, van cridar l’atenció dels mercats.
No obstant, al sector farmacèutic d’avantguarda no hi va haver reaccions d’estranyesa, ja que la investigació biomèdica relacionada amb els pèptids és ara mateix la que promet més retorns econòmics, atès el fort interès que s’ha desencadenat en els últims anys cap aquests principis bioquímics i les enormes expectatives que hi ha posades per a tota mena de tractaments. De fet, l’Ozempic va ser el primer fàrmac basat en aquests que va obrir la porta a aquesta nova indústria en explosió.
S’anuncien com a «molècules màgiques» capaces de modificar l’organisme i aconseguir que aquest es comporti al nostre aire davant objectius com aprimar-se, rejovenir la pell, desenvolupar la musculatura, dormir millor, incrementar la capacitat intel·lectual i fins i tot allargar la vida.
Grans inversions
Fascinats per aquest horitzó, als EUA, i molt particularment a Silicon Valley, grans fortunes del sector tecnològic s’han apuntat en els últims temps a la febre dels pèptids, i s’han invertit importants quantitats de diners en empreses emergents biomèdiques de nova creació i amb l’esperança de ser els primers a beneficiar-se de les seves troballes.
És el cas de Sam Altman, director executiu d’OpenAI, que ha invertit 180 milions de dòlars en la firma d’investigació de pèptids Retro Biosciences i consumeix habitualment metformina convençut que així guanyarà 10 anys de vida. O Peter Thiel, el cofundador de PayPal, que finança diverses empreses de biotecnologia dedicades a crear fàrmacs per eliminar cèl·lules associades a l’envelliment. O Bryan Johnson, el financer multimilionari impulsor del ‘Protocol Blueprint’, consistent en la ingesta d’una sèrie de medicaments, el seguiment d’estrictes rutines diàries i la transfusió de plasma del seu propi fill amb la finalitat de semblar més jove.
S’anuncien com a «molècules màgiques» capaces de modificar l’organisme i aconseguir que aquest es comporti al nostre aire davant objectius com aprimar-se, rejovenir els peus, muscular-se, dormir millor, incrementar la capacitat intel·lectual i fins i tot allargar la vida
La connexió ‘techy’ no és casual, perquè la filosofia que mou aquesta nova farmacopea recorda molt la que inspira les grans corporacions digitals i planteja que, ja que l’organisme funciona responent a les ordres que li dona un sistema operatiu biològic, només necessitaríempiratejar aquest sistema operatiu perquè es comporti com vulguem. Dit d’una altra manera: igual que el ‘software’ és capaç d’ optimitzar un ordinador, ¿per què no podia la biotecnologia fer que l’organisme perdi pes, guanyi múscul, es recuperi abans d’una lesió, llueixi una pell més tersa o retardi al màxim l’ envelliment?
Promesa de miracles
En aquesta lògica, els pèptids es perceben com la clau mestra que obrirà les portes d’ una nova era en la medicina, i els seus impulsors es perfilen com les «biohacker» que faran possible – i protagonitzaran – aquest miracle. «Els pèptids estan canviant la manera d’entendre la medicina moderna i el seu veritable potencial per al futur. Converteix-te en ‘biohacker’ i recupera la teva energia, lateva claredat i el control de la teva salut», proposa l’argentíMarcos Apud, ‘biohacker’ i divulgador d’aquest tipus de teràpies, des de les xarxes socials, on compta amb diversos milions de seguidors.
Sens dubte, l’èxit de l ’ Ozemipic està fent de catalitzador d’aquest fenomen. Tot miracle necessita evidències visibles per fer-se creïble, i l’eficàcia que aquest medicament i altres de la seva mateixa família – com el Wegovy o el Mounjaro, tots basats en el pèptid sintètic semaglutida– estan demostrant per combatre la diabetis, i sobretot per aconseguir cridaneres pèrdues de pes, està sent la prova que «els pèptids funcionen» i està atraient aquest sector biomèdic grans inversions amb l’esperança de sintetitzar molècules que serveixin per a moltes altres aplicacions mèdiques.
El plantejament de la indústria dels pèptids és: si l’organisme funciona responent a les ordres que li dona un sistema operatiu biològic, només necessitem «piratejar» aquest sistema operatiu perquè es comporti com vulguem
Indústria en explosió
El mercat mundial de teràpies basades en pèptids està valorat actualment en 50.000 milions d’euros, però es preveu que abans d’una dècada s’haurà duplicat.
La indústria del benestar està creixent amb un vertigen que recorda la febre de l’or, però en el dia d’avui continua marcada per més dubtes que certeses. Hi conviuen molècules els efectes de les quals han sigut provats i la comercialització és legal –tot i que requereixi recepta mèdica, com la semaglutida–, amb cremes i sèrums elaborats a base de pèptids per millorar l’elasticitat de la pell, i amb altres solucions que, obertament, prometen trucar-nos el cos perquè visquem més anys.
Els pèptids poden modular determinades vies de l’organisme, però no ‘programen’ el cos a voluntat. L’organisme funciona com una xarxa complexa, i intervenir en una via pot produir beneficis, però també efectes no desitjats»,
No obstant, no totes aquestes expectatives són igual d’ assoliment. «Els pèptids poden modular determinades vies de l’organisme, però no ‘programen’ el cos a voluntat. L’organisme funciona com una xarxa complexa, i intervenir en una via pot produir beneficis, però també efectes no desitjats», adverteix la doctora Inka Miñambres, de la Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició (SEEN). Segons l’opinió d ’Eric Topol, prestigiós científic nord-americà responsable d’haver seqüenciat el genoma de 1.400 superancians a la recerca dels secrets de la longevitat, «el consum experimental de pèptids no té fonament i és temerari».
Buit legal
En un món globalitzat com l’actual, el buit legal que impera en aquest incipient negoci fa possible que avui es puguin comprar a internet fàrmacs injectables fets a base de pèptids que s’anuncien a les xarxes com l’elixir de l’eterna joventut, procedents la majoria de les vegades de laboratoris xinesos, però que no tenen la supervisió de l’ Agència Europea del Medicament ni de la FDA nord-americana.
Per curar-se en salut, molts d’aquests medicaments es presenten acompanyats d’una etiqueta que adverteix: «Només per a investigació». No obstant, es posen a l’abast de consumidors particulars. «S’ha de ser especialment prudents amb els productes que es comercialitzen com a promotors de la longevitat sense estar autoritzats. Alguns d’aquests compostos provenen d’estudis molt limitats i d’altres poden alterar vies hormonals, metabòliques o de creixement», recorda la doctora Miñambres. Des de la FDA recorden públicament: «Ni tan sols sabem en què consisteixen molts dels productes d’aquest tipus que avui estan en circulació».
De moment, no s’han registrat greus complicacions de salut per consum d’aquest tipus de fàrmacs, tot i que l’any passat dues dones van acabar hospitalitzades a Las Vegas després de rebre injeccions de pèptids en meitat d’una conferència sobre antienvelliment.
Els responsables sanitaris miren amb una barreja d’ expectació i temor d’aquesta nova frontera de la medicina, però prevenen «contrales presses», i davant la temptació d’anar per davant de les troballes científiques confirmats. «Els pèptids obren possibilitats reals per tractar malalties amb una precisió que abans no teníem. Però la innovació ha de passar els filtres de sempre: assajos rigorosos, qualitat de fabricació, avaluació a llarg termini i regulació independent. No hem de confondre un bon resultat preliminar amb un tractament establert», adverteix l’endocrinòloga Inka Miñambres.
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