El veritable culpable de l'al·lèrgia als gats (i no, no és el seu pèl)
No tots els al·lèrgics als gats tenen els mateixos símptomes, poden variar, però els més comuns són els esternuts freqüents, la congestió o secreció nasal
Moltes persones al·lèrgiques als gats creuen que el seu pèl és el responsable dels esternuts, ulls plorosos, cogestió nasal o moqueig. Però, no és així. La veritable causa de l'al·lèrgia felina està amagada en unes diminutes proteïnes presents en la seva pell, saliva i fins i tot en la seva orina. Al nostre país, amb més de 900.000 gats censats en les llars, més de dos milions d'espanyols tenen algun tipus d'al·lèrgia a les mascotes, la predisposició de les quals "té un component genètic".
Sònia Sáez, veterinària i responsable de Comunicació en Purina Espanya, explica a aquest periòdic que per a desenvolupar al·lèrgia als gats "també influeixen factors ambientals, l'exposició primerenca a al·lergògens i la resposta del sistema immunitari de cada persona".
Per què el pèl no és el veritable problema
No tots els al·lèrgics als gats tenen els mateixos símptomes. Poden variar, però els més comuns són els esternuts freqüents, la congestió o secreció nasal, la picor o llagrimeig ocular, la tos o dificultat respiratòria, la urticària o erupcions cutànies al contacte directe. "És important que s'acudeixi a un especialista si sospitem que podem tenir al·lèrgia", recalca Sáez.
A més, és important entendre que l'al·lèrgia felina "no és causada directament pel pèl, sinó per una proteïna anomenada Fel d 1, que es troba principalment en la saliva, la pell i les glàndules sebàcies del gat. Quan el gat s'empolaina, aquesta proteïna es transfereix al pelatge i a la caspa, i d'allí a l'ambient. El pèl actua com a vehicle, però no és la causa en si".
La prova cutània —conegut com prick test— és un dels mètodes més utilitzats, però "un al·lergòleg és qui podrà determinar quines proves diagnòstiques són necessàries". No obstant això, i com recalca la veterinària, és possible conviure amb un gat tenint al·lèrgia, encara que evidentment no es pot generalitzar a tots els casos.
"En molts casos sí que és possible, especialment si es té bastant tolerància als al·lergògens i se segueixen mesures de control ambiental. La decisió ha de prendre's amb l'assessorament d'un professional de la salut i l'avaluació personalitzada de cada cas".
Mesures per a reduir els símptomes al·lèrgics als gats
Per al control dels al·lergògens pot ser d'ajuda "aspirar, usar purificadors d'aire, ventilar bé la llar o rentar-se regularment les mans". En el mercat també trobem amb productes alimentosos específics que "redueixen de manera segura i eficaç els al·lergògens presents en el gat".
Aquest pinso per a gats conté una proteïna derivada de l'ou que s'uneix a la Fel d 1, l'al·lergogen principal, neutralitzant-lo des de l'origen. "És una solució innovadora, recolzada per anys de recerca científica", assenyala Sáez.
Banyar al gat o usar tovalloletes pot ajudar a reduir temporalment la quantitat d'al·lergògens en el pelatge, però no seria la solució atès que l'animal produeix l'al·lergogen Fel d1 en la saliva. Per això, "el més eficaç seria el maneig dels al·lergògens de l'ambient mitjançant aspiració i ventilació i utilitzar el primer aliment per a gats que redueix de manera segura i eficaç els al·lergògens presents en el gat".
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