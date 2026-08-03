Detecten un augment de les consultes pel control obsessiu del son amb rellotges intel·ligents, sobretot entre els joves
Els experts demanen no demonitzar els dispositius, però alerten que poden ser contraproduents en perfils perfeccionistes
Oriol Escudé Macià (ACN)
L'auge dels rellotges intel·ligents ha fet créixer les consultes a les clíniques del son de persones preocupades pel seu descans. Els experts en son Eduard Estivill i Oriol Mercadé asseguren que els casos d'ortosòmnia, l'obsessió per aconseguir un descans perfecte, han augmentat, sobretot entre els joves. Demanen no demonitzar els dispositius perquè ajuden a millorar hàbits, però creuen que poden ser contraproduents en persones amb trets "obsessius o perfeccionistes". Estivill creu que "encara no són prou acurats" i Mercadé, que són "fiables" per calcular les hores de son, però no tant per mesurar-ne les fases. Manuel Armayones, catedràtic en disseny del comportament de la UOC, preveu un augment d'aquest tipus de fenòmens.
En els darrers anys, els productes relacionats amb el son, especialment els 'smartwatches', han viscut un "boom brutal". Aquests dispositius s'han convertit en "la pregunta clàssica" amb què els experts en son es troben en el seu dia a dia, tant a la consulta com en xerrades i formacions per a empreses, explica Oriol Mercadé, psicòleg especialista en son, en una entrevista amb l'ACN.
Amb preus cada cop més assequibles i una gran varietat de marques i models, l'ús d'aquests aparells s'ha generalitzat, un fet que ha propiciat una "democratització" de l'accés a l'estudi del son. "És molt positiu. Abans havies de pagar 800 euros per una polisomnografia, en una clínica, amb ingrés i una persona analitzant el teu son, i ara, amb un rellotge, pots tenir una visió de què està passant", afirma.
Mercadé en celebra la popularització "a nivell general", sobretot entre persones "que no tinguin una mala relació amb el son". Creu que aquests aparells ajuden a generar consciència, millorar hàbits i fomenten "reptes personals" per intentar dormir les hores desitjades. "Em sembla molt bé, no voldria demonitzar-los i dir: 'Això és dolent, vigileu'", explica l'expert, tot i que alerta que quan una persona comença a tenir hipervigilància o algun tret obsessiu o perfeccionista, "podria fer més mal que bé".
Creixen els casos d'ortosòmnia
El psicòleg assegura que han crescut les consultes de persones preocupades pel seu son arran de la informació que obtenen del rellotge. "És una cosa nova que ja té nom: ortosòmnia, l'obsessió per aconseguir la perfecció amb el descans. No només haig de descansar, sinó que haig d'estar perfecte i li dono una importància al son bestial", explica. El terme, encunyat el 2017 per investigadors nord-americans, no és un trastorn reconegut oficialment, però cada cop s'utilitza més en l'àmbit clínic per descriure aquest patró.
Mercadé relata casos de pacients que arriben a consulta perquè no assoleixen el percentatge de son profund perfecte o que es desperten durant la nit i miren immediatament el rellotge per veure què indiquen les mètriques. Assegura que tots els pacients amb ortosòmnia que ha tractat tenen menys de 30 anys i que són casos "no tan llunyans".
A la clínica del doctor Estivill, els casos d'ortosòmnia també han augmentat, especialment entre la gent jove. Estivill constata que són perfils "molt responsables, autocrítics, que donen voltes a les coses i anticipen l'ansietat" i afegeix que no és que tinguin un trastorn obsessiu, sinó que simplement tenen "tendència a preocupar-se". Ara bé, com més informació tenen, més els costa dormir. "Que tu sàpigues que has dormit amb un son lleuger no vol dir que la nit següent dormis millor, i l'únic que fa és preocupar-te durant el dia", afegeix.
L'investigador de la UOC Manuel Armayones també rebutja parlar d'una patologia i prefereix anomenar-ho "situacions". Creu que es poden donar en persones que tenen una estructura "una mica més obsessiva o amb tendència a autoavaluar-se". Subratlla que aquestes tecnologies "no són bones ni dolentes" per si mateixes, sinó de com s'utilitzin. "Tenir un cert control de quant camines al dia està bé per saber si has de fer una mica més d'exercici o menys, però obsessionar-se amb això fins al punt que t'afecti la vida i et faci sentir més ansiós és realment un problema", afirma.
La fiabilitat dels rellotges intel·ligents
Mercadé explica que els rellotges intel·ligents funcionen amb un algoritme, fent una "aproximació de forma indirecta" a partir de dades com el batec del cor, la temperatura corporal, els moviments o fins i tot la respiració. Creu que en algunes mètriques "són bastant fiables", sobretot en el càlcul total d'hores de son i els despertars llargs, perquè hi ha molt moviment. En canvi, de les dades de les fases del son i dels despertars curts, Mercadé "no se'n refia". Creu que els dispositius poden aproximar-se entre un 50% i un 60% a les dades de les fases del son que obtindria una polisomnografia, la prova de referència que mesura l'activitat cerebral.
El psicòleg també critica les diferències de resultats que donen els rellotges segons la marca. "Si em poso quatre rellotges de marques diferents al canell una nit, els resultats no coincidiran. Cada empresa és més o menys optimista", explica. De fet, quan els pacients arriben a consulta amb les gràfiques del rellotge, la primera pregunta que els fa Mercadé és de quina marca és el dispositiu, perquè ja en coneix "la tendència" de cadascuna.
Per la seva banda, Estivill és més contundent sobre la fiabilitat dels dispositius: "Encara no estan prou desenvolupats per saber exactament com és el nostre son i confonen coses, com per exemple els graons del son". El doctor sosté que, com que no poden mesurar les ones cerebrals i es guien pel moviment, els dispositius confonen quan la persona està quieta amb quan està dormint. Tot i això, explica que, a la llarga, aquests aparells es "desenvoluparan suficientment" per donar informació més precisa. Ara mateix, els dona una fiabilitat del 50%.
Confiar més en el cos que en el rellotge
Els dos experts coincideixen en la recepta per als pacients amb ortosòmnia: prescindir del rellotge i recuperar la confiança en el propi cos. "La demanda del pacient és que l'ajudem a tenir millor puntuació i el que li diem és que es relaxi, es tregui el rellotge, tingui bons hàbits de vida i es despreocupi de la nit", relata Mercadé. En la mateixa línia, Estivill aconsella "no fer gaire cas" al dispositiu i fiar-se de les sensacions físiques. "L'única manera que tenim de saber si el que hem dormit és suficient és veure com estem durant el dia. Si durant el dia et lleves bé, amb ganes de fer coses i arribes a la nit en un estat acceptable, vol dir que les hores que has dormit són correctes, encara que el rellotge et digui que el teu son és deficient", explica.
De fet, aquest és un patró molt habitual entre els casos que han vist els experts: persones que se senten bé, però que el rellotge els dona una mala puntuació i pensen que tenen un problema. "Molta gent està deixant de tenir aquest sentit comú", explica Mercadé. De la mateixa manera, Armayones relata com els rellotges intel·ligents també han propiciat visites mèdiques. "Hi ha casos de persones que han anat a veure el metge amb unes mètriques alterades i, efectivament, hi eren, i altres que es preocupen per les mètriques i el metge els ha de dir que no cal que ho facin", explica. Recomana consultar el metge "no quan les mètriques estiguin una mica alterades, sinó quan ens sentim malament".
Un fenomen a l'alça
"Aquests fenòmens, lluny de ser puntuals, aniran augmentant", explica Armayones, que preveu que cada vegada hi hagi més dispositius per monitorar la salut i que siguin cada cop més diversos. Considera que, en els últims anys, la societat ha desenvolupat una "gran obsessió" pels temes de salut que, a vegades, acaba generant "més problemes que avantatges". Defensa que, en molts casos, aquesta preocupació té un efecte "paradoxal", perquè genera una sensació de perfeccionisme que, a la llarga, acaba fent "perdre la salut".
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