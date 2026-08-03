Plataforma per la Llengua presenta al·legacions al projecte de reial decret que modifica les condicions del MIR
L’entitat reclama que el coneixement del català es valori com a mèrit en les places
ACN
Plataforma per la Llengua ha presentat al·legacions al projecte de reial decret que modifica les condicions del MIR, la residència sanitària especialitzada, impulsat pel Ministeri de Sanitat espanyol. L’entitat ha demanat que el decret fixi el coneixement del català com un mèrit per a les places a les comunitats autònomes de parla catalana i que els residents que no n’acreditin coneixements rebin formació obligatòria dins de la jornada laboral o formativa. Les al·legacions, de fet, fan extensives aquestes mesures a totes les llengües oficials de l’Estat diferents de la castellana.
Per a l’entitat, tenir en compte el català com a mèrit per ocupar places a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears serviria per reconèixer una competència especialment rellevant per a l’exercici professional en aquests territoris. Així, considera que la reforma del reial decret és una oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris disposin de les competències necessàries per comunicar-se adequadament amb els pacients en català.
L’organització també recorda que la comunicació efectiva entre professionals i pacients és essencial i que la llengua és indissociable d’una bona atenció sanitària.
Formació per al personal que no tingui el nivell suficient
En el cas del personal resident que no acrediti un coneixement suficient de català, Plataforma per la Llengua proposa que rebi una formació lingüística obligatòria específica per al sector de la salut. En aquest sentit, demana que aquests cursos es considerin temps de formació i s’integrin a la jornada laboral o formativa.
Una de les al·legacions també proposa que l’adquisició de la competència comunicativa amb els pacients en la llengua pròpia del territori s’incorpori com un objectiu en si mateix durant el primer any del MIR.
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