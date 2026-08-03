Remeis casolans per a cremades lleus pel sol: quins funcionen i quins has d'evitar?
Els símptomes comuns d'una cremada lleu pel sol inclouen enrogiment, sensibilitat al tacte, sensació de calor o ardor
Les cremades solars -que és una lesió en la pell per l'exposició excessiva de raigs UV- són un factor de risc de melanoma. Des de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (ADV) adverteixen que durant aquesta època de l'any és molt important usar roba adequada, ulleres de sol, fotoprotectores solars i evitar les cabines de bronzejat. Les cremades lleus són molt comunes, però moltes persones recorren a remeis casolans per a alleujar el dolor que ni són segurs ni, per descomptat, eficaços.
Els símptomes comuns d'una cremada lleu pel sol inclouen enrogiment, sensibilitat al tacte, sensació de calor o ardor, lleu inflamació de la pell i, a vegades, picor o descamació superficial després d'uns dies.
Remeis casolans que sí que funcionen per a alleujar el mal solar
Els experts recomanen aplicar remeis casolans com a compreses fredes, gel pur d'àloe vera, banys o compreses amb infusió de camamilla freda, civada col·loidal, i mantenir una bona hidratació de la pell mitjançant locions hidratants suaus i sense perfum.
"Aquests remeis casolans actuen reduint la inflamació i el dolor mitjançant el seu efecte calmant, refrescant i antiinflamatori sobre la pell danyada. L'àloe vera i la civada, per exemple, tenen propietats hidratants, calmants i regeneradores que acceleren la recuperació cutània", explica el doctor Luis Tejedor, cap de Servei de Medicina Interna i Geriatria de l'Hospital Universitari Vithas Madrid Arturo Soria.
Entre els ingredients naturals més efectius estan l'àloe vera pur, conegut per les seves propietats regeneradores; la civada col·loidal, que redueix inflamació i picor; la camamilla, per la seva acció calmant; i el cogombre o el te verd fred, que refresquen i alleugen l'ardor.
Quins remeis casolans has d'evitar (i per què)
El doctor Teixidor aclareix que "existeixen remeis casolans que poden empitjorar les cremades solars, com l'aplicació directa de gel o productes grassos com a olis o mantega, ja que aquests poden retenir la calor i provocar major mal en la pell". Tampoc està indicat l'ús de cremes o productes amb perfums o amb pHs diferents del de la pell.
Alguns remeis populars han d'evitar-se o usar-se amb precaució perquè poden irritar més la pell o retenir la calor en la zona afectada. Per exemple, substàncies grasses (mantega, olis), vinagre o pasta de dents poden agreujar el mal en dificultar la dissipació de la calor i afavorir la irritació cutània addicional.
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