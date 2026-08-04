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L'ICS desplega proves ràpides de PCR a 110 CAP per reduir la prescripció innecessària d'antibiòtics

La prova es fa amb una punxada al dit i s'aplica en casos de bronquitis, MPOC i sospita de pneumònia

Una prova PCR

Una prova PCR / EPC

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ACN

Barcelona

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha implantat proves ràpides de determinació de la proteïna C reactiva (PCR) en 110 centres d'atenció primària de Catalunya per millorar la prescripció d'antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries agudes. La mesura s'emmarca en l'estratègia per promoure un ús més racional d'aquests medicaments i combatre les resistències antimicrobianes. La prova, que consisteix en una punxada al dit i ofereix resultats en pocs minuts, proporciona als professionals una informació objectiva que els ajuda a decidir si cal prescriure antibiòtics en determinades situacions clíniques. S'utilitza en situacions clíniques concretes, com ara casos de bronquitis, MPOC i sospita de pneumònia.

La mesura arriba en un context marcat per l'augment del consum d'antibiòtics a Europa i les elevades taxes registrades a Espanya.

La determinació ràpida de la proteïna C reactiva es fa a la mateixa consulta a partir d'una petita mostra de sang del dit. En pocs minuts, el professional disposa d'un resultat que ajuda a valorar la possible gravetat de la infecció i a diferenciar els casos en què els antibiòtics poden ser necessaris d'aquells en què no aporten benefici.

L'ICS va iniciar el desplegament dels dispositius l'octubre de 2024 als equips d'atenció primària (EAP), equips territorials d'atenció pediàtrica (ETAP) i serveis d'atenció continuada urgent territorial (ACUT). Paral·lelament, ha format els professionals i ha designat referents clínics per garantir una implantació homogènia del model.

Bronquitis aguda, MPOC i pneumònia

La prova s'utilitza en situacions clíniques concretes. En adults, principalment en casos de bronquitis aguda i exacerbacions de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) sense determinats signes d'infecció bacteriana. En pediatria, s'ha prioritzat en infants amb febre sense una causa aparent i en casos de sospita de pneumònia o d'altres infeccions respiratòries de vies baixes.

Els primers resultats de la fase pilot han avalat la utilitat de la iniciativa. Els equips participants han fet 8.535 proves i, en els pacients amb sospita d'infecció bacteriana en què es va utilitzar aquesta eina, només es van prescriure antibiòtics en el 36,7% dels casos. Aquestes dades han reforçat el valor de la prova per ajustar millor els tractaments a la situació clínica de cada pacient i evitar l'ús innecessari d'antibiòtics.

Notícies relacionades

Amb aquest desplegament, l'ICS consolida un model basat en el diagnòstic ràpid al punt d'atenció, amb l'objectiu d'incrementar la capacitat resolutiva dels equips d'atenció primària i oferir una assistència més eficient, segura i basada en l'evidència científica.

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