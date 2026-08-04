El melanoma no sempre comença amb una piga en la pell: símptomes i com detectar-ho a temps
La incidència del melanoma no para d'augmentar i enguany es diagnosticaran més de 7.000 nous casos
Amb l'augment de les temperatures, comencem a treure'ns capes de roba i deixem al descobert la nostra pell. És el moment idoni (encara que ha de fer-se durant tot l'any) per a revisar tota la nostra superfície cutània i observar qualsevol canvi en pigues o l'aparició de noves taques.
I és que, la incidència del càncer de pell no para d'augmentar des dels últims anys. Només durant el 2024 es van comptabilitzar 7.881 nous casos de melanoma cutani, la qual cosa suposa una incidència de 15 casos per cada 100.000 habitants. En 2021 es van produir 1.056 defuncions (586 en homes i 471 en dones), situant-se com el 17è càncer més mortal en ells i el 18è en les dones.
Encara que la gent no ho tingui molt present, la incidència d'aquest càncer de pell augmenta amb l'edat
La doctora Isabel Palacio Vázquez, Cap de Secció Tumors d'Abdomen i Pelvis del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Central d'Astúries, explica que “no tots els melanomes tenen relació amb l'exposició a raigs ultraviolats, però aquells que sí que han de veure es deuen a cremades solars que es produeixen en la infància, per la qual cosa estem veient efectes d'altres generacions”.
Els factors climàtics no són les úniques causes de l'aparició de melanomes. “Encara que la gent no ho tingui molt present, la incidència d'aquest càncer de pell augmenta amb l'edat. Per tant, a major esperança de vida, més casos de melanomes”.
No obstant això, com ressalta l'especialista, també hi ha “melanomes que apareixen en zones de la pell que no estan exposades al sol o en persones que no han pres el sol, encara que desgraciadament no se sap quines són les causes”.
No tots els melanomes apareixen en la pell
Els trets d'agressivitat venen determinats si es diagnostica en una etapa més avançada, encara que també hi ha “alguns factors moleculars que condicionen la seva perillositat, sobretot, quan el pacient desenvolupa metàstasi”.
No obstant això, també és important destacar que, malgrat que la majoria dels melanomes es desenvolupen en la pell, existeixen altres subtipus que no tenen cap relació amb el sol:
- Melanoma acral. Sol aparèixer en zones del cos com les palmes de mans i peus i fins i tot sota les ungles. Afecten en major proporció a les persones amb pell fosca, i se segueixen els mateixos procediments diagnòstics.
- Melanoma de mucoses. Són els més rars. I poden aparèixer en la mucosa nasal, cavitat orofaríngia, aparell genital, urinari o aparell digestiu. També són els més complicats de diagnosticar donada la seva localització.
- Melanoma uveal o ocular. Afecten la capa interna de l'ull. Requereix coordinació entre oftalmòlegs i oncòlegs.
Autoexploració: clau per a detectar precoçment el melanoma
És fonamental acudir al dermatòleg una vegada a l'any per a revisar les pigues. No obstant això, tots podem dedicar 10 minuts al mes per a observar la pell, sense oblidar les plantes de peus i mans, i el cuir cabellut, on també poden aparèixer melanomes.
Per a la zona de l'esquena, una altra persona pot ajudar-nos a examinar la nostra esquena o recórrer a un mirall. I davant qualsevol piga o taca, cal seguir la regla ABCDE:
- Asimetria: pigues asimètriques.
- Vora: pigues amb vores irregulars, fistonats, tallats a pic.
- Color: diferents tipus de color, marró, negre, gris, blavós.
- Diàmetre: diàmetre superior a 6 mm.
- Evolució: observa si s'ha produït una evolució en els últims mesos que hagi suposat un pas a algun dels punts anteriors.
La presència d'aquests signes o qualsevol altre com sagnat, inflamació, creixement de manera nodular, picor… és motiu de consulta al dermatòleg.
Els melanomes tenen “mala fama”, però la majoria dels quals es diagnostiquen en etapes molt primerenques es curen
Com ha canviat el tractament del melanoma
Encara que els melanomes tenen “mala fama”, la majoria dels quals es diagnostiquen en etapes molt primerenques es curen. La doctora Palacio subratlla que “simplement l'extirpació és el tractament”. En els últims anys, ha canviat la forma en què es tracta el càncer de pell perquè han arribat dos tractaments farmacològics “molt importants”.
- Immunoteràpia. Va començar a desenvolupar-se com a tractament per al melanoma i s'ha estès per a altres tumors. La immunoteràpia ha demostrat eficàcia en melanomes de pronòstic desfavorable, la qual cosa augmenta la supervivència. Estimula les defenses del mateix cos per a combatre la malaltia.
- Teràpia dirigida. És un tractament farmacològic que “va dirigit de manera específica contra una diana o una alteració molecular que té el melanoma del pacient”. Identifiquen i actuen sobre les cèl·lules canceroses i, actualment, es “està administrant en etapes més primerenques per a evitar recaigudes”.
Compte amb les cremades solars!
El risc de sofrir melanoma en l'edat adulta es duplica si en la infància o adolescència es van sofrir cremades solars. Però, com es pot disminuir els danys del sol?
- Evitar les exposicions solars en les hores centrals del dia.
- En exposicions solars protegir-se amb roba adequada, samarretes, pantalons llargs, barrets d'ala superior a 7 cm i ulleres de sol.
- Fer ús de les ombres (arbres, ombrel·les, tendals, etc.).
- Aplicar cremes fotoprotectores amb factor de protecció igual o major de 30, tornar a aplicar cada dues hores. I aplicar una bona quantitat.
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