Deu trucs senzills per a treure l'aigua de l'oïda i evitar aquesta sensació a l'estiu
Una situació molt incòmoda que probablement ens posa a saltironejar en la sorra, no sempre amb èxit. Però hi ha més maneres de treure's l'aigua de l'oïda
L'aigua que després d'un bon bany es queda dins de la nostra oïda i es nega a sortir és una de les típiques molèsties de l'estiu, en platges i piscines, i fins pot acabar afectant la salut. Una situació molt incòmoda i desagradable que probablement ens posa a saltironejar en la sorra, no sempre amb èxit, i que a més pot ser nociva per les nostres oïdes, arribant a produir otitis.
L'aigua que no surt provoca sorolls, molèsties constants...
A vegades aconseguir que surti l'aigua de l'oïda és una tasca molt fàcil, i s'aconsegueix amb només voltejar el cap, però altres vegades sembla que s'embussa i acaba produint:
- Incòmodes sorolls interns
- Petites pèrdues d'audició
- Molèsties constants, fins quan obrim i tanquem la boca.
Per això, una cosa tan excèntrica com veure a algú en vestit de bany fent salts a peu coix amb el cap decantat és, des de sempre, una de les escenes típiques de l'estiu.
Altres fórmules senzilles per a treure l'aigua de l'oïda
Però com no sempre funciona, aquí van altres fórmules senzilles i que en múltiples ocasions han demostrat la seva eficàcia, encara que cap d'elles és infal·lible.
1- La primera és, probablement, la fórmula més utilitzada
Només requereix que posem el cap paral·lel al sòl amb l'oïda ‘entollada’ apuntada cap avall, i comencem a fer salts. Serà més eficaç si mentre saltes mantens estirat el lòbul de l'orella cap avall, ja que obriràs el conducte auditiu.
2 - Estirar l'orella
Abans d'això, el normal és començar fregant l'orella o estirant el lòbul mentre inclines el cap en direcció avall i la sacseges una mica. Funciona moltes vegades i no és necessari donar més espectacle.
3 - Encara més fàcil és deixar el treball a la llei de la gravetat
I per a això n'hi ha prou que ens tirem de costat amb l'oïda afectada recolzada en la tovallola durant uns cinc minuts, esperant que l'aigua surti lentament. També funciona moltes vegades, i sense esforç.
4 - Una altra fórmula eficaç és fer el buit en l'oïda afectada
Una vegada més inclinem el cap per a posar-la paral·lela al sòl. Sobre l'oïda apuntant cap avall col·loquem el palmell de la mà formant un segell hermètic i comencem a pressionar cap a dins i deixar anar de cop. Així crearem un efecte buit que pot treure l'aigua a l'estil dels desatascadors antics.
5 - Badallar o mastegar per a eliminar l'aigua embussada
Perquè aquest exercici tan senzill i natural pot alleujar la tensió en les trompes d'Eustaqui. Un xiclet ajudaria a realitzar aquest exercici sense adonar-nos-en.
6 - La maniobra de Valsalva
La realització de la maniobra de Valsalva, descoberta pel metge italià del mateix nom és un mètode més científic i que s'utilitza amb molta freqüència per a igualar pressions, tant en el busseig com en els avions, amb la finalitat d'evitar molèsties quan ens sotmetem a canvis de pressió.
- La maniobra consisteix a respirar profund, tancar la boca, tapar-se el nas estrenyent les fosses nasals amb els dits i bufar pel nas.
- Sentirem alguna cosa semblança a una explosió que significarà que les trompes d'Eustaqui s'han obert, i en aquest moment pot ocórrer que l'aigua surti.
Però cal anar amb compte de no bufar molt fort, ja que podríem danyar el timpà.
7 - Usar l'assecador de pèl... amb alerta
Probablement és la fórmula més sorprenent, però que per a molts pot resultar eficaç: l'ús de l'assecador de pèl per a acabar amb l'aigua en l'oïda. Clar que cal fer-ho amb cura i prudència per a no acabar fent més mal que bé.
La manera és encendre l'assecador a la potència més baixa i amb una temperatura no gaire alta.
Ho col·loquem a uns 30 centímetres de l'oïda i l'anem acostant i allunyant mentre tirem cap avall del lòbul per a obrir-li a l'aire calent una mica de camí.
8 - Aplicar unes gotes d'una mescla d'alcohol i vinagre, a parts iguals
També ajuda a evaporar l'aigua que tenim atrapada en l'oïda una mescla d'alcohol i vinagre.
La mescla té l'avantatge que, respecte a l'alcohol, a més d'ajudar a evaporar l'aigua contribueix a eliminar bacteris que podrien provocar una infecció.
I el vinagre, per part seva, pot desfer la cera que manté atrapada a l'aigua en el seu interior.
L'aplicació haurà de fer-se amb un degotador estèril (molt fàcil d'aconseguir) i bastarà amb introduir en l'oïda tres o quatre gotes durant un parell de minuts. Després hauria de bastar amb inclinar el cap als costats perquè l'aigua surti.
És important prendre precaucions i saber que mai s'ha d'utilitzar aquest remei en persones que pateixin una infecció de l'orella externa, un timpà perforat o conductes de timpanostomía (diàbolos).
9 - Un altre remei casolà és l'ús d'alcohol boricat per a absorbir l'aigua
Li sona aquest tipus d'alcohol? Probablement, si té gossos d'orelles caigudes l'hagi usat alguna vegada.
L'alcohol boricat és un compost fet amb alcohol i àcid bòric que s'usa en veterinària per a prevenir i curar infeccions de l'oïda dels animals, i evitar que sofreixin otitis.
És antisèptic, en les persones s'usa també per a tractar l'otitis externa, i està contraindicat en nens menors de 3 anys, en cas de perforació de timpà o quan hi hagi ferides obertes en la pell de l'interior de l'oïda.
Per a prevenir infeccions d'oïda provocades per l'aigua de rius, pantans, piscines… és un remei casolà molt recomanable.
I fabricar-ho és tan senzill com agafar 10 cc d'alcohol de 70è i tirar-li 8 gotes de vinagre.
10 - Més senzill encara és l'ús d'oli d'oliva temperat
Aquesta fórmula, a més d'ajudar a expulsar l'aigua pot contribuir decisivament a evitar una infecció. S'aplica escalfant una mica d'oli d'oliva, agafant amb un degotador unes quantes gotes i col·locant-les a l'interior de l'oïda.
Després ens recolzem durant uns 10 minuts amb l'oïda cap amunt, perquè no es vessi l'oli, i transcorregut el temps girem el cap perquè quedi apuntant al sòl l'oïda dolenta i surti tant l'oli com l'aigua.
11 - Hi ha més fórmules casolanes recomanades
- Omplir l'oïda d'aigua amb un degotador net esperant que l'aigua nova ‘ajudi a sortir’ a l'estancada dins.
- Fer bafs o donar-se una dutxa calenta, perquè el vapor d'aigua també ajudi.
- Fins i tot hi ha gotes óticas que la majoria estan fetes a base d'alcohol i ajuden a reduir la humitat en el conducte auditiu extern, amb l'avantatge que també poden eliminar els bacteris i desfer la brutícia interna.
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