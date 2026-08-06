Aspirina per a prevenir infarts: És cert? s'ha de prendre una pastilla cada dia?
L'aspirina és l'antiagregant plaquetari de base en pacients que ja han sofert un infart o un ictus per a prevenir un segon esdeveniment cardiovascular
Rebeca Gil
Durant molts anys l'aspirina era present en totes les farmacioles espanyoles, bé en el seu format per a adults o en la seva versió pediàtrica. Davant qualsevol refredat, malestar, grip o si pujava la febre, l'aspirina era un remei infal·lible. Fins i tot hi havia persones que prenien una pastilla diària per a mantenir a ratlla els seus dolors.
El que va ocórrer perquè desaparegués no és clar. S'apunta al fet que és un medicament car, al fet que pot provocar úlceres i hemorràgies, o que en el cas dels nens provocava la síndrome de Reye (una patologia poc freqüent que provoca inflamació en el fetge i en el cervell).
El cas és que aquest medicament antiinflamatori no esteroidal va ser substituït a poc a poc pel paracetamol i l'ibuprofèn. Però encara hi ha moltes persones que ho continuen prenent per prescripció mèdica, en concret, aquells pacients que han sofert un esdeveniment cardiovascular.
Propietats anticoagulants de l'aspirina
El doctor Marcelo Sanmartín Fernández, cardiòleg de l'Hospital Universitari Ramón y Cajal de Madrid, explica què és aquest fàrmac i aclareix quins són els seus riscos i beneficis.
“L'aspirina o àcid acetilsalicílic és un antiinflamatori que, a dosis baixes, és capaç d'inhibir la funció de les plaquetes; alguna cosa que no fan els altres antiinflamatoris. Les plaquetes són elements clau per a la formació de coàguls dins dels vasos sanguinis, especialment els de les artèries”, detalla l'especialista en cardiologia.
És a dir, l'aspirina impedeix que les plaquetes s'agreguin i formin trombes que podrien obstruir, entre altres, les artèries coronàries (provocant així un infart de miocardi o una angina de pit) o les artèries cerebrals (donant lloc a un ictus). Per aquest motiu, indica el doctor Sanmartín, “s'ha estudiat i reconegut el seu paper protector en l'infart de miocardi i l'ictus.
No obstant això, aquest efecte d'impedir que les plaquetes s'agreguin (efecte antiagregant plaquetari) explica també per què l'aspirina pot produir hemorràgies: si les plaquetes no s'agreguen, no es formen trombes que tapin les artèries o les venes en cas d'hemorràgia.
Quan està indicada llavors per a prevenir malalties cardiovasculars?
Des de la Societat Espanyola de Cardiologia expliquen que aquelles persones sense malaltia cardiovascular coneguda, no es recomana l'ús generalitzat de l'aspirina per a prevenir infarts o ictus perquè el risc d'hemorràgies supera al possible benefici del fàrmac.
A Espanya, es produeixen cada any uns 100.000 ingressos per infart de miocardi i entre 90.000 i 100.000 per ictus. En aquests pacients, “l'aspirina és l'antiagregant plaquetari de base per a prevenir un segon esdeveniment”, com assenyala el doctor Sanmartín.
Però fins i tot en aquestes circumstàncies, existeixen situacions en les quals es pot prescindir d'ella. “És el cas, per exemple, dels pacients que han de prendre anticoagulants, almenys quan han transcorregut més de 12 mesos després d'un implant de stent coronari”, concreta el cardiòleg.
D'altra banda, alguns estudis suggereixen que, quan passen més de tres mesos des que s'ha implantat un stent, és més eficaç utilitzar un únic antiagregant i, en aquest cas, existeixen altres fàrmacs que es mostren superiors a l'aspirina.
“No obstant això, no és una pràctica aprovada en les guies de pràctica clínica. En la majoria dels casos, recomanem dos antiagregants després d'un infart durant uns 12 mesos, però a vegades podem retirar l'aspirina més precoçment i continuar només amb el segon antiagregant per a evitar major risc d'hemorràgies. Aquests antiagregants, que no són l'aspirina, són fàrmacs són més cars i no tots els pacients es beneficiarien d'un canvi; potser només aquells amb un risc molt alt de nous infarts”, explica el doctor Sanmartín.
El cardiòleg recorda que “la medicina és una ciència que intenta adaptar-se a cada persona, a cada pacient”. Per això, conclou: “Cal confiar en les recomanacions de l'especialista, que sempre intenta buscar el millor per a cada pacient, adaptat a les seves condicions clíniques. No cal automedicar-se”.
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