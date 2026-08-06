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El cardiòleg Aurelio Rojas, sobre els riscos de prendre ibuprofèn: «Des del punt de vista del cor és dels pitjors»

Les persones amb hipertensió o insuficiència cardíaca haurien d’evitar aquest fàrmac

Una persona amb una pastilla a la mà

Una persona amb una pastilla a la mà / PIXABAY

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Cristina Sebastián

Barcelona

És habitual que, quan ens fa mal alguna cosa, el primer que ens vingui al cap sigui prendre un analgèsic per alleujar el dolor. Tanmateix, els experts adverteixen que hi ha medicaments que poden afectar òrgans vitals com el cor.

El cardiòleg Aurelio Rojas, conegut a les xarxes socials com a doctorrojass, ha publicat un vídeo a Instagram on explica com un d’ells —l’ibuprofèn— pot afectar el cor i quines alternatives podem utilitzar en el seu lloc.

Efectes de l’ibuprofèn en el cor

«L’ibuprofèn és un dels fàrmacs més utilitzats, però des del punt de vista del cor és dels pitjors», comença dient el cardiòleg.

Rojas explica que «l’ibuprofèn augmenta el risc d’infart i trombosi». A més, afegeix que aquest fàrmac també pot augmentar la pressió arterial, provocar retenció de líquids i empitjorar la funció renal.

«L’ibuprofèn bloqueja la COX-2, una via que protegeix les artèries. Això provoca menys prostaciclines, unes molècules que s’encarreguen de dilatar els vasos sanguinis, i més vasoconstricció, és a dir, un major estrenyiment dels vasos sanguinis».

Alternatives més segures

El doctor Rojas recomana que, si es pateix hipertensió, insuficiència cardíaca o alguna malaltia coronària, s’extremin les precaucions i s’eviti aquest fàrmac. «Existeixen alternatives més segures que l’ibuprofèn», explica, i posa com a exemple el paracetamol o el naproxèn.

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En tot cas, el paracetamol triga més a fer efecte però té menys efectes secundaris que l’ibuprofèn. I el naproxèn també actua més lentament que l’ibuprofèn, però té un efecte més prolongat.

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