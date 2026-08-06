REIVINDICACIONS
Els metges, decidits a anar a la vaga indefinida a partir de l’octubre: «És la millor estratègia»
Una enquesta realitzada per l’Agrupació Professional per un Estatut Mèdic i Facultatiu dibuixa «un ampli consens» sobre mantenir les mobilitzacions a la tardor
Els metges tornen a la vaga i preparen noves mobilitzacions al setembre: «Sanitat no té intenció de modificar la seva postura»
Nieves Salinas
Els metges aposten per tornar a la vaga per l’estatut marc, aquesta vegada de forma indefinida, i estudien el mes d’octubre com a possible data. Així es desprèn d’una enquesta realitzada per l’Agrupació Professional per un Estatut Mèdic i Facultatiu (APEMYF), de la qual formen part sindicats com Metges de Catalunya, el madrileny Amyts o el gallec O'MEGA, que dibuixa «un escenari d’ampli consens» dins de la professió sobre la necessitat mantenir les accions reivindicatives mentre no es produeixin «avenços significatius» en la negociació amb el Ministeri de Sanitat.
A la mostra han participat milers de metges i facultatius entre el 27 de juliol i el 4 d’agost, informa Amyts. En l’anàlisi conjunta, més del 60% defensa la vaga indefinida total com la «millor estratègia», i més del 25% la vaga indefinida intermitent ‘in crescendo’.
A l’octubre
La data que concentra un suport més gran (73% dels participants) per a l’inici d’una eventual vaga és el mes d’octubre que ve, tot i que en les respostes obertes nombrosos participants «plantegen fins i tot avançar el començament de les mobilitzacions».
L’enquesta també revela una «elevada disposició» (94%) dels professionals a renunciar voluntàriament a la realització de peonades, mòduls, doblatges i altres activitats extraordinàries, una mesura que l’informe considera «especialment rellevant» pel seu potencial impacte organitzatiu.
A l’enquesta, els temes més repetits són la necessitat de reformar l’actual sistema de guàrdies, millorar la jornada i els descansos, mantenir la unitat de la professió i reforçar les mobilitzacions per aconseguir canvis estructurals.
Rebuig
Els resultats, assenyalen els sindicats mèdics, mostren «un rebuig majoritari» de l’avantprojecte d’estatut marc, al considerar els participants que el text no respon a les principals demandes històriques de la professió «ni reconeix adequadament» la singularitat de l’exercici facultatiu.
Així es transmetrà en la reunió pendent de la primera setmana amb la resta dels membres del Comitè de Vaga de metges i facultatius a nivell estatal «de cara a la coordinació més gran». Entre les organitzacions signants de l’acord, hi ha, a més dels abans citats, el Sindicat d’Empleats Mèdics de les Canàries (Setge); el Sindicat Mèdic de Galícia (Simega); el Sindicat Mèdic Avanza València o l’Associació MIR Espanya (AME).
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