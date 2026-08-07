Silvia Vidal, psicòloga: "La calor extrema altera el cos de formes idèntiques a l'ansietat"
L'experta explica que "el teu cervell hipervigilant nota el cor bategant ràpid o el mareig per la calor i assumeix que una cosa dolenta està passant, activant l'adrenalina i l'ansietat"
Andrea Valenzuela García
Les temperatures significativament elevades posen en risc la salut física, però, a més, també poden alterar el funcionament del cervell, afectar l'estat d'ànim i agreujar els problemes de salut mental ja existents.
És per això que moltes persones sofreixen més ansietat a l'estiu, quan teòricament haurien d'estar més tranquils i relaxats: aquest nerviosisme es relaciona directament amb les temperatures extremes.
Així ho ha manifestat la psicòloga especialista en ansietat i trauma Silva Vidal, qui adverteix que "el teu cervell hipervigilant nota el cor bategant ràpid o el mareig per la calor i assumeix que una cosa dolenta està passant, activant l'adrenalina i l'ansietat".
El cos suporta la calor com pot
L'experta tracta de visibilitzar el sofriment invisible a través de les seves xarxes socials i, en aquest cas, explica alguna cosa que moltes persones sofreixen durant els mesos de calor i que no saben per què els afecta tant: l'ansietat.
Per al cos, aguantar i sostenir les altes temperatures no resulta gens fàcil; és per això que intenta suportar la calor com pot.
Igualment, la psicòloga aclareix que la simptomatologia varia depenent de la situació i de la persona, per la qual cosa l'ansietat no és un efecte global, encara que sí que és una cosa que sol succeir de forma generalitzada.
Per què l'ansietat empitjora a l'estiu?
La relació entre l'ansietat i la calor ve per la resposta del cos a les altes temperatures, una actuació que es confon amb els símptomes d'aquest nerviosisme i, així, retroalimenta l'ansietat. Vidal l'expressa com que "la calor extrema altera el cos de formes idèntiques a l'ansietat":.
- El ritme cardíac augmenta mentre el cos tracta de refredar-se.
- Els marejos, el mal de cap i el cansament són habituals a causa de la deshidratació.
- Resulta més difícil agafar el son a les nits a causa de la calor.
"Els símptomes són parecios a l'ansietat"
L'explicació de l'especialista és que el cor bategant ràpid o el mareig per la calor fa que el cervell assumeixi que ocorre una cosa negativa, activant l'ansietat.
"Aquests símptomes ocorren per l'homeòstasi, que és la capacitat del cos per a mantenir el seu equilibri intern estable", assegura Vidal.
Per tant, afirma que, "quan fa massa calor, l'organisme usa aquest mecanisme per a refredar-se. I per a poder fer això, els símptomes són semblants a l'ansietat".
"El teu cos està bé"
L'objectiu de Silvia Vidal és recordar que, encara que els símptomes de la calor són incòmodes, "no estàs anant a pitjor, el teu cos està bé, no és fràgil... simplement està intentant suportar les altes temperatures".
D'aquesta manera, es podria intentar disminuir aquests símptomes reduint els efectes de la calor. Així, els experts recomanen beure aigua amb freqüència fins i tot sense tenir set; evitar l'exposició al Sol durant les hores centrals del dia; romandre en espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible; i utilitzar roba lleugera, folgada i de colors clars.
- Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: 'Vaig desenvolupar la sospita que el meu lloc era irrellevant i inútil
- 440 tones de paper i cartró perdudes a Manresa: Un error en el sistema de recollida selectiva?
- El temporal descarrega amb força al Bages i deixa carreteres inundades, un arbre caigut a la via i diversos avisos al 112
- La nau on es traslladarà la plataforma d'aliments de Manresa inclourà formació en oficis i de català i castellà
- La tempesta converteix un autobús en un vaixell a Rajadell
- Abogados Cristianos porta als tribunals la retirada de la Creu del Pont Vell de Gironella
- Necrològiques del 7 d'agost del 2026
- Un cel ple de cigonyes sorprèn Manresa aquest matí