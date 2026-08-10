Queratitis infecciosa: Quins són els riscos de portar lents de contacte durant l’estiu?
Les piscines, el mar i una higiene inadequada de les lentilles poden augmentar el risc de patir una infecció de la còrnia
A l’estiu, és molt habitual que les persones que necessiten ulleres busquin una alternativa més còmoda quan van a la platja o per nedar a la piscina. Segons dades de la Societat Espanyola de Contactologia, 2,5 milions de persones utilitzen lents de contacte a Espanya, dada que augmenta durant els mesos d’estiu quan es fan més activitats a l’aire lliure.
El servei d’Oftalmologia de la Clínica Sant Josep explica una de les infeccions de la còrnia més prevalents a l’estiu, la queratitis infecciosa, que pot derivar en problemes de més gravetat. L’ús de lents de contacte és un factor de risc per desenvolupar aquesta infecció, especialment quan no se’n fa un ús adequat, com ara a piscines i platges.
Què és exactament i a qui afecta?
La queratitis infecciosa és una infecció de la còrnia —la capa transparent situada a la part frontal de l'ull que s'encarrega d'enfocar les imatges—. Pot ser provocada per bacteris, fongs o amebes. Com explica la doctora Núria Planas, oftalmòloga del servei d’Oftalmologia, «l’aigua no estèril, que trobem a les aixetes, els rius, les piscines i el mar, pot contenir microorganismes patògens, com el paràsit Acanthamoeba. Les lents de contacte, si no es manté una bona higiene, poden retenir aquests gèrmens directament contra la còrnia, i crear microlesions o, fins i tot, una infecció greu».
Per aquest motiu, destaquen des del servei que «banyar-se o rentar les lents de contacte amb aigua de l'aixeta, de la piscina o de la platja és extremadament arriscat».
Com podem detectar-la a temps?
Els primers símptomes solen aparèixer de manera ràpida i han de fer saltar totes les alarmes. Entre els senyals d'alerta destaquen el dolor o la molèstia intensa a l'ull, l'enrogiment, una sensibilitat extrema a la llum (fotofòbia), visió borrosa i, si es mira en detall, pot aparèixer una taca blanca a la còrnia acompanyada de secreció ocular.
Davant d'aquests indicis, és molt important saber distingir quins símptomes s’associen a una simple irritació o el cansament diari, dels que poden ser susceptibles de ser una infecció. Com explica la Dra. Planas, «la irritació, provocada pel cansament i la sequedat, millora en treure la lent de contacte i aplicant llàgrimes artificials. Però la queratitis es manifesta amb un dolor persistent que no desapareix, una sensació constant de tenir un cos estrany i una pèrdua notable de visió que no es corregeix parpellejant. Si s'experimenta això, cal anar a l'oftalmòleg de manera immediata».
El perill dels mals hàbits amb les lents de contacte
A més, un altre dels errors més habituals és fer una migdiada o dormir tota la nit amb les lentilles posades. Durant el son, les parpelles estan tancades i l'ull rep menys oxigen; si hi sumem la lentilla, es crea un entorn càlid i humit perfecte perquè els bacteris proliferin sense control.
Ignorar les indicacions d’ús, com la vida útil de la lent de contacte, o no emmagatzemar-les en recipients destinats a les lents de contacte i amb altes temperatures, pot proliferar bacteris i fongs i tenir conseqüències desastroses per a la visió: des d'úlceres corneals i cicatrius permanents, que distorsionen la vista de manera irreversible, fins a la pèrdua total de la visió o la necessitat d'un trasplantament de còrnia en casos extrems.
Com a mesura de prevenció, des del servei d'Oftalmologia de la Clínica Sant Josep es recomana evitar banyar-se amb lents de contacte. En cas que no sigui possible evitar-ne l'ús, és preferible utilitzar lents d'un sol ús diari juntament amb ulleres de natació ben ajustades i retirar i rebutjar les lents immediatament després del bany.
També recorden la importància de rentar-se sempre les mans abans de manipular les lents de contacte, no esbandir-les mai amb aigua de l'aixeta, renovar periòdicament el recipient de les lents de contacte, no dormir amb les lents posades i consultar immediatament amb un/a professional en cas de dolor, disminució de la visió o enrogiment intens.
VISITES
Per programar una visita amb el servei d'Oftalmologia es pot trucar al 93 874 42 98 o fer-ho en línia a través de la plataforma espaipacient.clinicasantjosep.cat. També cal recordar que la Clínica Sant Josep disposa d’un servei d’urgències oftalmològiques, de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h i de 15 h a 19 h. Podeu consultar els dies festius i algunes excepcions d’horari de l’atenció del servei d’Oftalmologia a la pàgina web: https://www.clinicasantjosep.cat/serveis-medics/especialitats/oftalmologia.
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