Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Eclipsi solarRobatoris a restaurantsDestins per estiuejarAlerta per plujaTerratrèmol a ColòmbiaBloc 8 de Manresa
instagramlinkedin

El dol prolongat per la pèrdua d'un ser estimat accelera la deterioració cognitiva en les persones majors

Un recent estudi de l'Hospital de la Mar i de la Universitat Autònoma de Barcelona recull que entri el 7 i el 10% de les persones de més de 60 anys sofriran un dol complicat

Dues persones majors passant l'estona a l'aire lliure

Dues persones majors passant l'estona a l'aire lliure / ALVARO MONGE / EPC

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Nieves Salinas

Perdre a un ser estimat pot afectar la capacitat cognitiva en les persones majors. Un recent estudi de l'Hospital de la Mar i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), publicat en la 'Revista Colombiana de Psiquiatria', revela que en casos de dol prolongat es pot produir o agreujar la deterioració cognitiva de qui el sofreix.

El dol prolongat, que pot considerar-se una situació patològica, és una reacció intensa que persisteix en el temps i que s'estén durant més de sis mesos després de la pèrdua del ser estimat. Es considera una situació relativament habitual. Així, es calcula que entre el 7% i el 10% de les persones de més de 60 anys sofriran un dol complicat, assenyalen els investigadors.

Els seus símptomes són, entre altres, enyorança intensa, preocupacions persistents, pensaments i records de la persona morta, dificultat per a acceptar la pèrdua i seguir endavant, així com la pèrdua de sentit vital. Segons el nou treball, en el grup de població estudiat, aquesta situació pot anar més enllà dels factors emocionals i afectar també la cognició.

Des dels 60

El treball ha revisat l'evidència científica publicada fins ara sobre la qüestió i ha analitzat 11 treballs publicats en revistes. Les dades analitzades indiquen que aquest tipus de dol és un factor de risc per a l'aparició de la deterioració cognitiva o en la seva accentuació, en cas que ja fos present.

"El dol prolongat constitueix un factor de risc independent per a la deterioració cognitiva, diferenciable d'uns altres", explica Laura Maldonado-Liñán, investigadora del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la UAB i primera autora del treball.

Memòria immediata

Les afectacions més habituals es produeixen en la memòria immediata, l'atenció i a la velocitat de processament, les funcions executives, la fluïdesa verbal i l'habilitat visual i espacial. També inclouen dificultats específiques en tasques que requereixen presa de decisions emocionals, s'afegeix.

Aquestes conseqüències poden accentuar-se més o menys en funció de la intensitat del dol prolongat i de les característiques de la persona, com és el cas de la presència d'altres factors de risc previs, malalties amb afectació a la cognició o psicopatològiques.

Possibles malalties

"Més enllà del factor emocional de la pèrdua, el dol patològic també té una afectació cognitiva", apunta el doctor Josep Deví, autor principal de l'estudi, neuropsicòleg i psicòleg clínic adjunt de l'Institut de Salut Mental de l'Hospital de la Mar.

"En funció de la intensitat i del tipus de persona, així com de la presència de possibles malalties que ja comportin afectació cognitiva o trastorns psicopatològics previs, es poden agreujar o fer que aquest dol patològic tingui repercussions no sols emocionals sinó també en l'àmbit cognitiu", afegeix.

Valoracions geriàtriques

Els autors de l'estudi també apunten a la necessitat de detectar i intervenir el dol prolongat o patològic en les valoracions geriàtriques integrals dels pacients, per a prevenir les seves conseqüències cognitives. "Cal fer-li un seguiment i, dins d'aquest seguiment, un tractament psiquiàtric i psicològic, farmacològic, si fa falta, per a ajudar la persona afectada a fer una elaboració adequada del dol i superar-lo", explica el doctor Deví.

Notícies relacionades

Apunta que si s'actua d'aquesta manera i desapareix el trastorn per dol prolongat o remitent en un percentatge elevat en la seva simptomatologia i no hi ha més patologia neurològica o cognitiva associada, "és d'esperar que les conseqüències del dol prolongat, les emocionals i les cognitives, puguin ser reversibles, puguin remetre".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sílvia Orriols, d'AC, replica al regidor de Seguretat de Manresa, Anjo Valentí: 'Qui ets tu per castrar la seva carrera professional?
  2. Mor Oihane Mateos, comunicadora icònica i actual directiva d’EITB, als 45 anys
  3. Chicho Sibilio, l'adeu prematur del rei de la distància
  4. Nina Bouraoui, escriptora: «Vaig aprendre més del món de la nit que anant a la universitat»
  5. On i a quina hora veure l’eclipsi solar a la Catalunya central? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
  6. Mor un veí de Camps en caure amb el cotxe per un barranc a la BV-3008, a Fonollosa
  7. Un nou episodi de tempesta deixa una forta pedregada, inundacions i un arbre caigut a Llívia
  8. Cridar no és sinònim de poder: El que realment revela la psicologia sobre els qui eleven el to de veu

José: «Tinc 83 anys i entreno força. L’única gimnàstica que havia fet a la vida la vaig fer a la mili, quan em va tocar»

José: «Tinc 83 anys i entreno força. L’única gimnàstica que havia fet a la vida la vaig fer a la mili, quan em va tocar»

Més estudis, menys autonomia: només el 31% dels joves aconsegueix emancipar-se malgrat l’avenç educatiu

Més estudis, menys autonomia: només el 31% dels joves aconsegueix emancipar-se malgrat l’avenç educatiu

Localitzen un cos sense vida a la zona on es buscava un parapentista a Àger

Localitzen un cos sense vida a la zona on es buscava un parapentista a Àger

La residència de Navarcles revalida el model sense contencions fins al 2030

La residència de Navarcles revalida el model sense contencions fins al 2030

El Cadí-Moixeró registra per primer cop a la península una espècie de ratpenat del nord d'Europa

El Cadí-Moixeró registra per primer cop a la península una espècie de ratpenat del nord d'Europa

Es tanca amb èxit el cicle d’activitats Estiu Obert per a adolescents de Sant Esteve Sesrovires

Es tanca amb èxit el cicle d’activitats Estiu Obert per a adolescents de Sant Esteve Sesrovires

Clou el Torneig de Futbol Sala dels Hostalets de Pierola amb dues finals ben igualades i plenes d’emoció

Clou el Torneig de Futbol Sala dels Hostalets de Pierola amb dues finals ben igualades i plenes d’emoció

Així és el Cinturó de Foc del Pacífic, el motor sísmic que ha sacsejat Colòmbia

Així és el Cinturó de Foc del Pacífic, el motor sísmic que ha sacsejat Colòmbia
Tracking Pixel Contents