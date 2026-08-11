Què pot passar si miro l'eclipsi amb ulleres no homologades o falsificades?
L’Associació per la Defensa de la Marca demana extremar precaucions i evitar comprar-les en canals de venda no oficials o il·legals
ACN
L’Associació per a la Defensa de la Marca alerta del risc d’utilitzar ulleres no homologades o falsificades durant l’eclipsi solar d’aquest dimecres 12 d’agost, després de la retirada del mercat de sis models. L’entitat ha recordat la importància d’adquirir “sempre” productes homologats i que superin els controls de qualitat exigits per la normativa i ha afegit que les falsificacions “mai són innòcues” perquè “destrueixen activitat econòmica i alimenten les màfies” però a més aquest cop pots “estar posant en risc la pròpia visa”.
L’associació ha demanat extremar les precaucions a l’hora de comprar ulleres i evitar totes les que es comercialitzin per canals de venda no oficials o il·legals ja que “no hi ha garantia sobre el seu origen, autenticitat, ni sobre el compliment dels requisits de seguretat”.
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