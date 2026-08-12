Cop de calor: què és, quins són els símptomes i com prevenir aquesta emergència durant l'estiu
Saber identificar els primers símptomes d'un cop de calor i actuar amb rapidesa és essencial per evitar complicacions greus
Encarna Segura Camas
Els estius són cada vegada més calorosos i les onades de calor són més freqüents i intenses. Aquestes situacions no només afecten el confort, sinó que també poden tenir conseqüències importants per a la salut. Entre totes, el cop de calor és la més greu, ja que es tracta d'una emergència mèdica que requereix una actuació immediata.
Tot i que sovint es confon amb una simple insolació o amb l'esgotament per calor, el cop de calor és molt més perillós perquè el cos deixa de ser capaç de regular la seva temperatura.
Què és exactament un cop de calor?
El cop de calor és una alteració greu del sistema de regulació tèrmica de l'organisme. Quan el cos acumula més calor de la que pot eliminar, la temperatura corporal augmenta ràpidament i pot superar els 40 °C. Aquest increment pot afectar el cervell, el cor, els ronyons i altres òrgans vitals.
Sense una intervenció ràpida, el cop de calor pot provocar seqüeles permanents i, en els casos més greus, posar en perill la vida.
Per què es produeix?
Les causes més habituals són:
- Exposició prolongada al sol.
- Permanència en espais molt calorosos o poc ventilats.
- Realització d'activitat física intensa durant les hores de màxima calor.
- Deshidratació.
- Humitat ambiental elevada, que dificulta l'evaporació de la suor.
- Ús de roba poc transpirable o massa gruixuda.
En moltes ocasions, el cop de calor és el resultat de diversos factors combinats.
Qui té més risc?
Encara que qualsevol persona pot patir-lo, hi ha col·lectius especialment vulnerables:
- Persones majors de 65 anys.
- Nadons i infants petits.
- Persones amb malalties cardiovasculars, respiratòries o renals.
- Persones amb diabetis o obesitat.
- Treballadors de la construcció, agricultura i altres feines a l'aire lliure.
- Esportistes.
- Persones amb mobilitat reduïda o dependència.
També cal extremar les precaucions amb les persones que viuen soles, ja que poden no detectar els primers símptomes o no demanar ajuda a temps.
Símptomes d'alerta
Reconèixer els signes inicials és fonamental. Els símptomes més habituals són:
- Temperatura corporal molt elevada.
- Pell molt calenta, envermellida i, sovint, seca.
- Mal de cap intens.
- Mareig o sensació de desmai.
- Debilitat extrema.
- Nàusees i vòmits.
- Respiració accelerada.
- Pols ràpid.
- Confusió, irritabilitat o comportament estrany.
- Convulsions.
- Pèrdua de coneixement.
Quan apareixen aquests símptomes, no s'ha d'esperar que millorin sols.
Què cal fer davant un possible cop de calor?
L'actuació durant els primers minuts és determinant. Cal seguir aquests passos:
- Avisar immediatament els serveis d'emergència.
- Traslladar la persona a un lloc fresc, ventilat o amb aire condicionat.
- Estirar-la amb el cap lleugerament elevat.
- Retirar la roba innecessària.
- Refredar el cos amb aigua fresca no gelada, draps humits o ventiladors.
- Aplicar fred al coll, les aixelles i els engonals.
- Si la persona està conscient i pot empassar sense dificultat, oferir-li petites quantitats d'aigua.
En canvi, no s'ha de donar alcohol, begudes molt ensucrades ni medicaments per baixar la febre, ja que no són eficaços en aquesta situació.
Consells per prevenir-lo
La prevenció continua sent la millor protecció davant la calor extrema. És recomanable:
- Beure aigua de manera regular, encara que no es tingui set.
- Evitar sortir durant les hores centrals del dia.
- Buscar espais frescos i ben ventilats.
- Portar roba lleugera, teixits de cotó o lli preferiblement, ampla i de colors clars.
- Utilitzar gorra o barret quan es camini sota el sol.
- Aplicar protector solar.
- Fer àpats lleugers, amb fruites i verdures riques en aigua.
- Evitar l'alcohol i limitar les begudes amb molta cafeïna.
- Reduir l'exercici físic intens durant les hores de màxima calor.
Un recordatori importantíssim: mai dins d'un vehicle
Cada estiu es registren situacions molt greus per deixar infants, persones grans o animals dins d'un cotxe estacionat.
Encara que a l'exterior la temperatura no sembli extrema, l'interior d'un vehicle pot escalfar-se molt ràpidament i assolir temperatures potencialment mortals en pocs minuts. Per això, mai no s'ha de deixar ningú dins d'un vehicle, ni tan sols durant una estona curta.
El cop de calor és una emergència mèdica que es pot prevenir en la majoria dels casos. Mantenir una bona hidratació, evitar les hores de màxima insolació i reconèixer els primers símptomes són mesures senzilles que poden salvar vides.
Durant els dies de calor intensa és especialment important cuidar les persones més vulnerables i mantenir-se informat sobre les recomanacions de les autoritats sanitàries. La prevenció, la prudència i una actuació ràpida continuen sent les millors eines per gaudir de l'estiu amb seguretat.
Aquest estiu recordeu: eviteu el cop de calor quan tingueu molta calor.
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