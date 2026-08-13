Esdeveniment astronòmic
Augment de les visites oftalmològiques als hospitals d’Espanya a causa de l’eclipsi de Sol
A Madrid, el perfil del pacient és una persona jove, d’entre 20 i 30 anys, atabalada per haver mirat l’eclipsi sense ulleres
Eclipsi solar a Espanya, última hora en directe | Afectats pel fenomen, primeres urgències mèdiques, problemes de visió i principals símptomes
Normalitat als CAP i hospitals de Catalunya en la jornada de l’eclipsi
Beatriz Pérez
Els hospitals de les diferents comunitats autònomes d’Espanya estan rebent durant la jornada d’avui, posterior a l’eclipsi de Sol d’aquest 12 d’agost, un degoteig de pacients amb lesions oculars derivades de l’esdeveniment astronòmic que es va poder veure des de gairebé tot el país. Per exemple, a la Comunitat de Madrid, l’eclipsi ha deixat 101 atencions per marejos, dubtes, molèsties i problemes oculars, segons fonts regionals de Sanitat. Fins a les nou d’aquest matí, els hospitals de la Comunitat de Madrid han fet 77 atencions mèdiques per aquests motius; l’atenció primària, sis, i els serveis de Summa, un total de 18.
En hospitals com el 12 de Octubre, hi havia fins a 30 persones aquest matí a la sala d’espera. Des de les vuit del matí hi ha un «degoteig de gent» i el perfil del pacient és una persona jove, d’entre 20 i 30 anys, atabalada per haver mirat l’eclipsi sense ulleres, informa Pablo Tello, d’‘El Periódico de España’, mitjà que pertany a Prensa Ibérica, el mateix grup editorial d’EL PERIÓDICO.
Per la seva banda, al País Basc, un total de 12 persones han sigut ateses a les Urgències de l’Hospital Universitari d’Àlaba de Vitòria fins a les vuit del matí d’aquest dijous per la seva exposició a l’eclipsi, segons Osakidetza, el servei basc de salut. D’aquestes 12 persones, cinc van ser ateses a les Urgències d’Oftalmologia per exposició, tot i que fos per un breu període de temps, alguns segons de durada, sense protecció amb les ulleres homologades. Set casos més considerats lleus no han necessitat derivació a Oftalmologia.
Principat d’Astúries
A Astúries, menys d’una vintena de pacients amb símptomes oculars que podrien guardar algun tipus de relació amb l’observació de l’eclipsi solar van ser atesos ahir als centres de primària del Principat, tot i que la xifra possiblement s’incrementi en els pròxims dies. Segons la Conselleria de Salut del Principat, a partir de les vuit de la tarda van ser 64 persones les que van acudir a centres de salut per diversos motius oculars, una xifra que pot ser habitual en qualsevol altra data. D’aquests, 18 presentaven diagnòstics que podien ser compatibles o estar associats a l’observació del fenomen astronòmic.
Segons ha detallat la màxima responsable de la sanitat asturiana, Concepción Saavedra, el comportament del públic durant l’esdeveniment va ser molt «civilitzat, tranquil i familiar», cosa que va evitar un col·lapse en els serveis sanitaris i va propiciar que les urgències hospitalàries registressin fins i tot un volum d’activitat inferior al d’un dia habitual. Saavedra, que ha qualificat d’«absoluta normalitat» la jornada assistencial posterior a l’eclipsi solar, ha advertit que possiblement en els pròxims dies hi hagi més persones que presentin alguna simptomatologia associada a l’eclipsi.
Comunitat Valenciana i Galícia
Al País Valencià, els serveis d’emergències sanitàries van fer un total de 20 atencions per problemes d’oftalmologia lleus (tres), traumatismes/contusions (11), lipotímies (cinc) i ansietat (un) durant la jornada de l’eclipsi. Del total de les assistències, es van fer 12 trasllats a diferents hospitals i centres de salut, segons fonts de la Conselleria de Sanitat.
A Galícia, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) va prestar el dia d’ahir un total de 19 assistències sanitàries per atendre lesions o diferents incidències relacionades amb l’eclipsi total de sol, però cap estava relacionada amb danys oculars. Segons la informació facilitada pel Sergas, es va tractar de vuit consultes sense simptomatologia, sis caigudes, tres crisis d’ansietat, un mareig i una síncope; per la qual cosa no es poden lamentar lesions visuals relacionades amb l’observació de l’eclipsi a Galícia.
No obstant, el Sergas assegura que el reforç amb motiu de l’eclipsi en certs serveis «seguirà operatiu en els pròxims dies» per donar cobertura a possibles necessitats eventuals derivades d’aquest esdeveniment i insten la ciutadania a estar «atempta als possibles canvis» en la visió, com pèrdua de nitidesa o taques; ja que les lesions poden manifestar-se dies després de produir-se.
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