Un estudi confirma que preservar òvuls abans dels 36 anys augmenta les opcions de ser mare després dels 40
La recerca de Dexeus Dona, presentada al congrés europeu ESHRE, conclou que la vitrificació precoç ofereix una taxa de naixement superior al 52% entre les dones que acaben utilitzant els seus ovòcits congelats
Dexeus Dona | Regió7
Un equip d'investigadors del Servei de Medicina de la Reproducció de Dexeus Dona ha elaborat un ampli estudi retrospectiu per analitzar la taxa de retorn —és a dir, el percentatge de pacients que, després de vitrificar els seus ovòcits, sol·liciten utilitzar-los— i els resultats reproductius obtinguts. La recerca ha estudiat una mostra de 1.859 dones que es van sotmetre a un tractament de preservació de la fertilitat per motius no mèdics al centre entre els anys 2012 i 2024.
El treball, titulat "Return rates and cumulative live birth rates following the use of oocytes after elective oocyte cryopreservation. 12 years’ experience", està liderat pel biòleg Dr. Miquel Solé, cap del Laboratori de Criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Dexeus Dona, i es presentarà en la 42a edició del congrés anual de la Societat Europea de Reproducció Humana i Embriologia (ESHRE 2026), una de les principals trobades europees del sector.
En total es van realitzar 2305 cicles de preservació i l'edat de les pacients en el moment de realitzar aquest tractament va ser de 36 anys de mitjana.
La taxa global de retorn va ser d'un 18,8%, i va aconseguir el 30% en les pacients amb major temps de seguiment, que van preservar els seus òvuls entre 2012 i 2021. Els autors apunten aquesta dada perquè, de mitjana, el temps que va transcórrer entre el moment de la preservació i la demanda del seu ús va ser d'uns 3 anys i 5 mesos.
En canvi, les dones que van congelar els seus òvuls a partir del 2021, s'estima que encara no ha transcorregut el marge de temps necessari per a poder avaluar la taxa de retorn. L'edat mitjana en què les dones van sol·licitar la descongelació dels seus òvuls va ser de 41 anys.
Resultats reproductius
L'estudi mostra que el 30% de dones que van sol·licitar descongelar els seus òvuls, un 12% no van aconseguir obtenir embrions viables. Descartant aquest grup, entre les pacients van arribar a realitzar almenys una transferència embrionària (198), la taxa acumulada d'embaràs va ser superior al 70% i la de naixement va superar el 52%.
Aquest resultat evidencia la utilitat dels tractaments de preservació de la fertilitat per a fer front al retard de la maternitat si es vitrifiquen els òvuls a una edat primerenca, ja que multiplica per 10 les possibilitats que té una dona de ser mare de manera natural als 40 anys i duplica les que ha d'aconseguir amb els seus òvuls i l'ajuda de la reproducció assistida: només ho aconsegueix un 13,5%, segons els últims registres de la Societat Espanyola de Fertilitat (SEF), publicats el 17 de desembre de 2025. “Disposar d'aquesta informació és essencial perquè les dones puguin fer una valoració a l'hora de planificar la seva maternitat en funció de les seves expectatives”, explica el biòleg Dr. Miquel Solé.
Informació per planificar la maternitat
“La conclusió principal de l'estudi és que preservar la fertilitat no és una garantia per aconseguir l'embaràs i ser mare a partir dels 40 anys, però sí que actualment és l'estratègia que ofereix més opcions per aconseguir-ho i una taxa d'èxit superior a les dels tractaments convencionals de FIV amb òvuls d'edat avançada, sempre, això sí, que la preservació es realitzi a una edat primerenca, idealment abans dels 36 anys.”, explica la Dra. Marta Devesa, cap del Servei de Medicina de la Reproducció de Dexeus Dona, i coautora de l'estudi.
Per això, “des de Dexeus Dona, i també a través de la labor de divulgació que impulsa la nostra Fundació, insistim que és fonamental que les dones estiguin informades que la fertilitat d'una dona té data de caducitat, ja que tant la quantitat com la qualitat dels òvuls es redueix de manera progressiva i accelerada a partir dels 35 anys, la qual cosa disminueix les possibilitats de ser mare de manera natural”, afegeix la Dra. Devesa. “És important que realitzin revisions de control ginecològic de forma regular per a cuidar de la seva salut sexual i reproductiva i que s'informin de quin és l'estat de la seva reserva ovàrica i quines possibilitats tenen de ser mares en un futur, tant per a poder planificar i prendre decisions sobre la maternitat, com per si es veuen obligades o decideixen voluntàriament retardar aquest moment”, puntualitza.
A Manresa hi ha disponible el servei de Ginecologia, Obstetrícia i Reproducció Assistida Dexeus Dona de la Clínica Sant Josep. Aquest permet oferir estudis de fertilitat a les dones i parelles del territori que aixó ho desitgin.
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