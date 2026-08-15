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El cateterisme cardíac, la prova que permet estudiar l’anatomia i funció del cor, els grans vasos i les artèries coronàries

La tècnica invasiva és fonamental per diagnosticar diferents patologies cardíaques i orientar el tractament més adequat per a cada pacient

Durant tot el procés la infermera acompanya el pacient

Durant tot el procés la infermera acompanya el pacient / Arxiu

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Regió7

El cateterisme cardíac és una prova invasiva que permet estudiar l’anatomia i la funció del cor, dels grans vasos i de les artèries coronàries. El procediment és essencial per diagnosticar patologies cardíaques i orientar el tractament més adequat per a cada pacient.

“La tècnica es realitza mitjançant la introducció d’un catèter flexible a través d’una artèria perifèrica, habitualment la radial, la cubital o la femoral, fins a arribar al cor”, explica Eva López Lorente, infermera del servei de Cardiologia d’Althaia i continua “un cop situat, s’injecta contrast i, sota control radiològic, s’obtenen imatges de les artèries coronàries”.

La finalitat és comprovar si existeixen obstruccions o alteracions en el flux sanguini coronari. Un cop els resultats, l’equip de cardiologia decideix el tractament més adequat per a cada pacient.

“Des de l’octubre de l’any passat, la Fundació Althaia ha promogut una campanya de mecenatge per a la millora de l’atenció cardiològica al territori, amb l’objectiu de poder crear una nova unitat d’intervencionisme cardíac, amb una sala d’hemodinàmica, a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Aquesta nova tecnologia, sumada a l’expertesa del personal mèdic, permetrà salvar vides amb més rapidesa, precisió i qualitat. La campanya és oberta a la participació i col·laboració de particulars, entitats i empreses que hi vulguin fer la seva aportació per aquest gran projecte de territori. Podeu ampliar la informació o fer un donatiu a: https://althaia.civi-go.net/projecte-mecenatge-cardiologia-hemodinamica”.

Amb la pròxima posada en marxa de la sala d’hemodinàmica a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa ja no farà falta que els cateterismes es perpetrin a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

El rol de la infermera

Durant tot el procés, la infermera acompanya el pacient preparant, vigilant i detectant complicacions i ofereix suport emocional.

A hores d’ara, com la sala d’hemodinàmica encara no està en funcionament, Lorente detalla que abans del trasllat la infermera revisa la documentació clínica, comprova el dejuni i la medicació, realitza el control de constants vitals i valora l’estat general del pacient. A més, també proporciona informació tant pel pacient com per la família ajudant a reduir la incertesa i l’ansietat que acostuma a acompanyar aquest tipus d’intervencions.

Altres tasques de la infermera serien la vigilància continuada de l’estat hemodinàmica del pacient, detectant precoçment qualsevol possible complicació. Després del cateterisme la infermera continua desenvolupant un paper clau en el control de l’accés vascular, vigilant possibles sagnats, dolor o altres complicacions. Tanmateix, també es duen a terme controls hemodinàmics i educació sanitària postprocediment.

“Acompanyar a una persona durant el cateterisme no és només garantir seguretat clínica. És també humanitzar el procés assistencial. És entendre que darrere de cada procediment hi ha una persona que necessita ser escoltada, informada i cuidada”, comenta l’experta de la fundació Althaia.

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Informació extreta del blog d’Althaia.

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