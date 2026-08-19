Identifiquen dues proteïnes que amb l'edat passen a activar gens relacionats amb la inflamació de la pell
Un estudi de l'IRB Barcelona fet principalment en ratolins descriu el mecanisme que explica el procés
ACN
Durant l'envelliment les proteïnes BMAL1 i YAP canvien la seva manera de treballar conjuntament i augmenten l'activitat dels gens inflamatoris a l'epidermis, la capa més externa de la pell. Així ho indica un estudi de l'IRB Barcelona publicat a la 'Nature Aging' que apunta a diferents comportaments amb el pas del temps. La interacció de les dues proteïnes contribueix a preservar la identitat de les cèl·lules cutànies i a garantir-ne el funcionament correcte en la pell adulta, però això canvia amb l'edat. Amb l'envelliment els canvis en la rigidesa de la pell i l'augment dels senyals inflamatoris fan que les dues proteïnes es concentrin en regions de l'ADN que regulen gens relacionats amb la inflamació, fet que n'incrementa l'activitat.
"Els nostres resultats mostren que, durant l'envelliment, els mecanismes que normalment mantenen l'equilibri de l'epidermis canvien de funció i passen a amplificar la inflamació", explica el Dr. Salvador Aznar Benitah, investigador ICREA i cap del laboratori de Cèl·lules Mare i Càncer de l'IRB Barcelona.
BMAL1 és coneguda principalment pel seu paper en el rellotge circadiari, que coordina nombrosos processos de l’organisme al llarg del dia. YAP, en canvi, ajuda les cèl·lules a adaptar-se als canvis físics del seu entorn. Ara l'estudi revela, però el paper que tenen durant l'envelliment.
El descobriment dona continuïtat a un estudi del mateix laboratori, publicat el 2023. En aquella feina, l'equip va identificar IL-17 com un senyal inflamatori clau en l'envelliment cutani. En ratolins, el bloqueig temporal d'aquesta proteïna va reduir la inflamació persistent i va endarrerir alguns trets associats a l'envelliment de la pell.
"El 2023 vam identificar IL-17 com un senyal clau en l'envelliment de la pell. Ara hem descobert com les cèl·lules de l'epidermis responen a aquest senyal i amplifiquen la inflamació", explica Júlia Bonjoch, primera autora del treball.
Segons l'IRB Barcelona, el descobriment aclareix com l'envelliment i la inflamació es connecten a la pell. Així, indiquen que el pas següent serà explorar si aquest mecanisme es pot regular de manera segura sense comprometre les funcions essencials de l'epidermis.
L'estudi ara publicat, dirigit per la Dra. Guiomar Solanas, actualment a l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu - Pediatric Cancer Center Barcelona, i el Dr. Salvador Aznar Benitah, s'ha fet principalment amb ratolins i complementat amb l’anàlisi de dades de pell humana.
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