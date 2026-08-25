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Això passa amb el teu cos si menges alvocat tots els dies: regula el sucre i millora la digestió

Descobreix per què l'alvocat és un super aliment essencial per a una dieta equilibrada, ja que és ric en fibra, potassi, magnesi i greixos saludables

Menjar alvocat cada dia: una forma senzilla de cuidar la teva salut de manera natural

Menjar alvocat cada dia: una forma senzilla de cuidar la teva salut de manera natural / Freepik

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Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

L'alvocat és el fruit de l'arbre del mateix nom, de fulla perenne de la família de les lauràcies. Originari de Mèxic, Colòmbia i Veneçuela.

Un alvocat de pes mitjà 200 g aporta el 33% de les ingestes recomanades de vitamina B6 per a un home de 20 a 39 anys amb activitat física moderada i un 38% en el cas de la dona amb les mateixes característiques. El seu perfil nutricional complet el converteix en un ingredient ideal dins d'una dieta moderna i conscient.

Aquestes dades aporten un context destacat sobre el paper que juga aquesta fruita en una dieta moderna i conscient, i expliquen per què el seu estatus de “superalimento” continua estant més vigent que mai, assenyalen des de l'Organització Mundial de l'Alvocat (WAO).

Beneficis nutricionals de l'alvocat

Potassi

Sabies que un quilo d'alvocats ofereix una de les millors proporcions de potassi i aigua entre els aliments que es consumeixen habitualment, amb 4500 mg de potassi per sol 800L d'aigua? (A mode de comparació: els plàtans aporten 3300 mg per 790L, i les pomes només 1000 mg per 822L).

El potassi és essencial per a mantenir nivells d'energia estables, afavorir el funcionament dels músculs i els nervis, i ajudar a prevenir els pics de sucre en sang, la qual cosa converteix als alvocats en un poderós aliat per a mantenir la vitalitat.

Fibra

Proporciona 45 g de fibra utilitzant 800L d'aigua, mentre que les pomes i el raïm només aporten 12 g cadascuna amb un consum d'aigua similar (822 i 870 litres). La fibra és important per a la salut digestiva, ajuda a regular el sucre en sang i afavoreix una sacietat duradora.

Magnesi

Un quilo d'alvocats aporta 250 mg de magnesi amb només 800 L d'aigua, superant a altres aliments quotidians com les pomes (40 mg/822 L) i els tomàquets (80 mg/214 L), o fins i tot la carn de boví (220 mg/15 415 L).

El magnesi és crucial en la producció d'energia, afavoreix el bon funcionament dels músculs i ajuda al cos a gestionar l'estrès de forma més eficaç, per la qual cosa és essencial per a mantenir l'equilibri físic i mental.

Calories

Aporten 1900 kcal d'energia per quilo amb només 800 L d'aigua, la qual cosa els fa més eficients quant al consum d'aigua que aliments altament energètics com la xocolata (5100 kcal per 17 196 L) o els fruits secs (5810 kcal per 9063 L). Això els converteix en una excel·lent opció per a mantenir la vitalitat durant tot el dia, ja que afavoreixen uns nivells d'energia equilibrats i ajuden a evitar menjar en excés.

Greixos saturats

Contenen 41 g de greixos saturats per cada 800 l d'aigua, menys que la carn de boví (56 g/15 415 l), i a més contribueixen a la sacietat i a l'absorció de nutrients. En quantitats moderades, aquests greixos saturats d'origen vegetal afavoreixen l'absorció de les vitamines A, D, E i K, i exerceixen una funció important en la producció d'hormones.

Carbohidrats

Sabies que un quilo d'alvocats conté només 19 g de carbohidrats per quilo, la qual cosa els converteix en una opció baixa en carbohidrats i rica en nutrients, especialment en comparació amb els 265 g de l'arròs (1673 L) o els 203 g dels plàtans (790 L)? Això els converteix en una excel·lent opció per a mantenir nivells estables d'energia i regular el sucre en sang.

Sucre

Un quilo d'alvocats només conté 5 g de sucres naturals per cada 800 L, una quantitat considerablement inferior a la de fruites com els plàtans (181 g/790 L) o el raïm (152 g/608 L), la qual cosa ajuda a mantenir una càrrega glucèmica més baixa.

A diferència de la majoria de les fruites, els alvocats són naturalment baixos en sucre i rics en greixos saludables, fibra i nutrients essencials. De fet, són una de les poques fruites que no es caracteritzen pel seu contingut en sucre, la qual cosa els converteix en una opció ideal per a obtenir energia sostinguda, equilibrar el sucre en sang i sentir sacietat durant més temps.

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Gram a gram, els alvocats ofereixen molt més valor nutricional que la majoria de les fruites, la qual cosa és una de les raons principals per les quals s'han guanyat el seu estatus de “super aliment”.

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