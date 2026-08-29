L'oftalmòleg Xavier Subiràs alerta que abusar del sucre pot danyar la salut ocular: "La retina depèn d'una bona circulació sanguínia"
Els especialistes afirmen que la dieta mediterrània és un dels millors aliats per a preservar la salut ocular
Luis Alloza
L'especialista en IMO Grup Miranza Xavier Subiràs ha advertit que una dieta rica en sucres i aliments ultraprocessats pot afectar la salut vascular i, en conseqüència, danyar la retina, especialment en persones amb malalties metabòliques com la diabetis.
"La retina és un dels teixits amb major activitat metabòlica de l'organisme i depèn d'una bona circulació sanguínia per a funcionar correctament. Quan els vasos sanguinis es deterioren per un mal control metabòlic, la visió també pot veure's compromesa", ha explicat Subiràs.
Durant l'estiu, pot augmentar la ingesta de gelats, llaminadures, refrescos ensucrats i altres dolços o llaminadures. Segons el doctor, gaudir d'aquests aliments de manera ocasional no té per què estar renyit amb una alimentació equilibrada, però un consum freqüent i excessiu de sucre pot tenir conseqüències per a la salut ocular.
En aquest context, els experts recorden que la salut ocular també es construeix des del paladar. Així, subratllen que, més que demonitzar un aliment concret, la clau està a mantenir una alimentació variada i equilibrada, on els dolços tinguin un paper ocasional i no substitueixin a aliments que aporten nutrients essencials per a la visió.
L'excés de sucre empobreix la qualitat nutricional de la dieta i redueix l'aportació de vitamines, minerals i antioxidants fonamentals per a protegir els teixits oculars enfront de l'envelliment i l'estrès oxidatiu. "No és un dolç puntual el que suposa un problema, sinó convertir l'excés de sucre en un hàbit. Una dieta poc variada implica deixar d'aportar nutrients fonamentals per a protegir la retina", comenta l'expert. "L'important és que l'alimentació del dia a dia estigui basada en productes frescos i de qualitat", afegeix.
Aliments recomanats
Els especialistes afirmen que la dieta mediterrània és un dels millors aliats per a preservar la salut ocular. Entre els aliments més recomanats destaquen el peix blau (ric en àcids grassos omega 3), les verdures de fulla verda i altres vegetals rics en antioxidants naturals, les fruites i hortalisses variades, així com la fruita seca i l'oli d'oliva verge extra.
Aquests aliments aporten antioxidants, luteïna, zeaxantina i altres compostos que ajuden a reduir l'estrès oxidatiu en la retina i contribueixen a preservar les seves cèl·lules enfront de l'envelliment. Així mateix, encara que tradicionalment s'han associat amb una bona visió, les pastanagues no són l'únic aliment beneficiós per als ulls. "Els vegetals, en general, aporten antioxidants que ajuden a cuidar la salut ocular. No hem de centrar-nos únicament en la pastanaga, sinó a mantenir una dieta rica i variada", explica el doctor.
A més de l'alimentació, els especialistes recorden que existeixen altres hàbits que ajuden a preservar la salut ocular durant tot l'any. Entre ells, figuren realitzar pauses freqüents quan s'utilitzen pantalles, alternar la visió de prop amb la des de lluny, afavorir les activitats a l'aire lliure (especialment en nens, ja que s'associen amb un menor desenvolupament de la miopia) i acudir a revisions oftalmològiques periòdiques.
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