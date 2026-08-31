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Nova tècnica

Can Ruti tracta lesions de càncer de pell sense cirurgia amb una resina radioactiva

Una vacuna experimental contra el cáncer mejora hasta un 50% los tratamientos frente al melanoma

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Una imatge de la intervenció.

Una imatge de la intervenció. / CAN RUTI

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El Periódico

Badalona

El Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona, ha començat a aplicar una tècnica no invasiva per tractar lesions canceroses de pell no melanoma sense necessitat de cirurgia, un tractament que ja s'ha fet a prop de deu pacients, segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.

La tècnica consisteix a aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de reni-188, capaç de destruir de manera localitzada les cèl·lules malignes fins a una profunditat de tres mil·límetres, durant un període d'entre una i tres hores.

El tractament està indicat per a pacients amb càncer de pell no melanoma que no són candidats a teràpies convencionals com la cirurgia per les característiques del tumor o pel seu estat de salut, segons el comunicat.

La tècnica supera el 95% d'eficàcia en els estudis realitzats i pot ser especialment útil per a lesions situades en zones sensibles com els llavis, les orelles o el nas, on una intervenció quirúrgica podria tenir un impacte estètic més gran.

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El càncer de pell no melanoma representa més del 90% dels casos de càncer de pell i cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos d'aquest tipus a Espanya, amb una incidència que augmenta amb l'edat i està relacionada principalment amb l'exposició acumulada al sol.

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