El CIMETIR reforça el seu equip de Medicina de l’Esport amb la incorporació de nous professionals
Aquest reforç arriba per mantenir el compromís d’oferir una assistència mèdica d'excel·lència i consolidar el CIMETIR de la Clínica Sant Josep com a referent en la salut i la prevenció de lesions
CLÍNICA SANT JOSEP
Amb l'inici de la nova temporada esportiva, el Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació (CIMETIR) de la Clínica Sant Josep ha incorporat dos nous metges especialistes en Medicina de l’Esport, que seran els encarregats de liderar les revisions medicoesportives del centre.
Al mes de juny, el Dr. Bernat Morist Beltran es va incorporar com a nou especialista en medicina d’esport. Morist ha estat metge de la Selecció Absoluta d'Hoquei Patins al Campionat d'Europa, també ha acompanyat la Selecció Absoluta d'Hoquei Herba a la Pro League de l'Índia, i la seva formació l’ha fet treballar als equips mèdics del Barça d’Hoquei Patins, a més de fer l’assistència mèdica en competicions internacionals d’equips de waterpolo, tenis i handbol. La seva experiència al capdavant d'esportistes d'alt nivell aporta una rigorositat i valor afegit en la valoració i supervisió de les valoracions funcionals dels pacients del CIMETIR.
La suma de professionals es completa amb la Dra. Clara de la Torre Corona, metgessa especialista en medicina familiar i comunitària amb màster en Medicina de l’Esport i postgrau en Medicina Subaquàtica. Té una trajectòria professional vinculada a l’assistència mèdica de jugadores/jugadors d’equips com el Girona FC, i també a la cobertura de competicions de la Real Federació Espanyola de Natació (RFEN), Real Federació Espanyola de Karate (RFEK) i la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF). La seva experiència en diferents disciplines enriqueix i consolida l'aposta del CIMETIR per l'atenció mèdica integral a l'esportista.
Un servei integral adaptat a cada persona i cada esport
Gràcies a l'experiència del nou equip mèdic, les revisions medicoesportives del CIMETIR s'adapten a les necessitats de cada perfil: des de joves en edat escolar que volen conèixer el seu estat de salut, fins a adults, esportistes d’alt rendiment o persones que volen saber la resposta fisiològica del seu cos per adaptar-se a càrregues de treball i entrenament de manera personalitzada i eficient.
La importància vital de la revisió abans de començar la temporada
Una revisió medicoesportiva és una eina preventiva que permet descartar patologies o alteracions cardiovasculars que no donen símptomes en repòs i ajuda a prevenir complicacions greus, com pot ser la mort sobtada en l'esport. També, a través de proves d’esforç es poden prevenir lesions musculars i articulars abans que es tradueixen en una lesió crònica. D’aquesta manera, s’assegura que l'estat físic general és l'adequat per a les exigències concretes de la disciplina practicada.
Podeu consultar tots els serveis mèdics del CIMETIR i demanar la vostra cita per a la teva revisió medicoesportiva a la pàgina web clinicasantjosep.cat, o bé a través del telèfon 93 872 49 31.
Com és la revisió medicoesportiva del CIMETIR?
El circuit de revisions que es duu a terme al CIMETIR de la Clínica Sant Josep està dissenyat amb una metodologia exhaustiva i transversal per garantir que el cos està preparat per respondre correctament a l’esforç físic que es vulgui practicar. Aquest procés comença amb:
- Una història clínica i esportivacompleta on es recullen els antecedents personals, familiars, hàbits, nutrició i situació actual de la pacient, introduint-hi preguntes guia adaptades específicament segons el seu sexe.
- Mesures antropomètriques de pes, talla, envergadura i composició corporal (greix, múscul i os) seguides d'una prova dinamomètrica per avaluar la força explosiva en mans i cames, i d'una espirometria que determina la capacitat respiratòria en repòs.
- També inclou una exploració física integral que inclou l'auscultació cardíaca i respiratòria, i una valoració profunda de l'aparell locomotor, la flexibilitat, la força abdominal i la morfologia de la columna, els malucs, els genolls i els peus. Finalment, es fa un electrocardiograma en repòs per establir la funció cardíaca basal i es tanca el circuit amb una prova d'esforç o ergometria que és completament individualitzada, monitorada aplicant diferents protocols segons l'edat i la disciplina esportiva.
- En acabar, el metge especialista ofereix les dades de l’estudi i s’analitzen els resultats per poder oferir els consells de salut, prevenció i rendiment òptims per aquella persona.
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